Las ciudades gallegas acogen las primeras movilizaciones con distancia y en ambiente festivo

Las ciudades gallegas acogen desde esta mañana, Día Internacional de la Mujer, las primeras movilizaciones de mujeres, marcadas por la pandemia y la distancia de seguridad, en un ambiente festivo y de reivindicación. Son el preludio de las movilizaciones centrales convocadas por Galegas 8M para la tarde de esta jornada.





Así, decenas de mujeres en una jornada que también es de huelga feminista -convocada por la CIG y CUT-, han marchado en columnas apeladas a lo largo de la mañana de este lunes en las ciudades de Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Ferrol, A Coruña, Pontevedra y Lugo, entre otras localidades.





'Sen coidados non hai vida' es el lema de este año, marcado por la pandemia y en el que el colectivo feminista denuncia que la crisis sanitaria ha "agravado" la situación de las mujeres en el ámbito laboral y familiar.





"Mujeres unidas, jamás serán vencidas", "No, no, no, a la discriminación", "Ni criadas, ni esclavas, mujeres liberadas", "Queremos empleo, trabajo ya tenemos" son algunos de los lemas que se han podido escuchar en estas movilizaciones, en las que también se denuncia la sociedad del "patriarcado", y que han contado con el apoyo del BNG en las calles.





Además, a lo largo de la mañana de este lunes también se han podido observar en las calles y centros de trabajo piquetes informativos sobre la huelga a la que han sido apeladas las mujeres en esta jornada de reivindicaciones.