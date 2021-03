El Arosa jugará en A Estrada ante el equipo más en forma en la actualidad

El Arosa se topará el domingo en A Estrada (12 horas) al equipo más en forma de la categoría en la actualidad. El Estradense de Alberto Mariano ha ganado sus cuatro últimos partidos, situándose cuarto con 27 puntos, 3 menos que el tercer clasificado, un Alondras que tiene dos partidos menos. A falta de tres jornadas aventaja también en 3 puntos al séptimo, que es el Barco, por lo que depende de sí mismo para acabar entre los seis primeros y asegurar de esta forma la permanencia ya en la primera fase.





“Hacer cábalas es muy complejo porque hay mucha igualdad, pero tengo la sensación de que 30 puntos no llegarán para acabar entre los seis primeros”, comenta el entrenador del Estradense. “Somos un equipo llamado a sufrir, ahora estamos en una situación privilegiada porque dependemos de nosotros mismos”.





El gran momento de resultados del Estradense no es casualidad. “Somos un equipo que hemos tenido gol durante todo el año y ahora hemos ajustado y mejorado a nivel defensivo”, dice Mariano. Sus registros son muy llamativos, con 31 goles a favor y 31 también en contra, lo que les convierte en el equipo más realizador y el que más encaja. “Recuperamos jugadores como Carabán, Juanito, Ube o Piñeiro que nos permitieron subir el nivel de competitividad grupal en los entrenamientos”. De hecho, el Estradense no tiene bajas para recibir el domingo al segundo clasificado.





Solo el Arosa, que ha jugado un partido más como local, y el líder Arenteiro presentan mejores números que el Estradense en casa. En el Municipal de A Estrada solo fue capaz de ganar el Barco en liga, en la primera jornada. Cayeron Alondras, Bouzas, Ourense CF, Ribadumia y Atios. Y se marcharon con empates Arenteiro, Choco y Pontellas.





El equipo de Rafa Sáez no conoce la derrota a domicilio, pero lleva cinco empates consecutivos como visitante. “Para nosotros jugar contra equipos como el Arosa es un privilegio. Es un equipo con una estructura bestial para la categoría, con un seguimiento muy fuerte, una gran afición detrás y mucha historia. Además lleva catorce jornadas sin perder lo que indica el nivel que tiene. Es un partido para competir y disfrutar”, sostiene Mariano.





En A Estrada no descartan encontrarse una versión del Arosa pragmática, con juego directo y sin asumir riesgos. Una corriente que se está instaurando en muchos equipos en las últimas jornadas en opinión de Alberto Mariano. “Se está viendo en Tercera y en Segunda B, los partidos están siendo más trabados, a los equipos les cuesta exponerse y presionar alto, jugando más directo de lo habitual, como si fueran partidos ya de eliminatorias. Creo que tanto al Arosa como a nosotros no se nos da bien trabajar en bloque bajo, por lo que será una incógnita si los equipos estaremos sueltos como me gustaría para desarrollar nuestro juego o por contra va a ser un partido más trabado, de juego directo y de pocos goles”.





Se desplaza afición

El aforo que maneja el club local es de 450 personas, entre las dos gradas y las sillas que instalarán en el perímetro del recinto. La directiva estradense ha puesto entradas a la venta para los aficionados del Arosa, que pueden reservarlas hasta esta noche llamando al teléfono 620 52 03 80. Ya han hecho su reserva más de medio centenar de aficionados arlequinados, que no quieren perderse una nueva final en la pelea por el ascenso.