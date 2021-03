O Grove se convierte en el primer concello de O Salnés que baja el contador de casos Covid a cero en meses

O Grove se convirtió ayer en el primer concello de O Salnés sin ningún caso activo de Covid-19 en meses. No registraba una situación similar desde finales de julio del año pasado, aunque las autoridades son cautelosas pues el virus sigue circulando, así que la batalla no está ganada. Sin embargo, lo cierto es que es la localidad que viene presentando el mejor comportamiento desde hace semanas y, de hecho, no registró ningún nuevo positivo en los últimos 14 días.

En esta situación también se encuentran otras localidades arousanas y del Ulla-Umia como A Pobra, Rianxo y Portas, mientras que Boiro, Valga, Cuntis, Ribadumia, Meis y Moraña llevan una semana sin nuevos infectados. Eso sí, en estas localidades todavía hay casos activos, aunque están en descenso; el panorama general en estas comarcas. De este modo, Vilagarcía tuvo cinco altas médicas y se queda en 27; Cambados y Meis dos, teniendo ayer 28 y 3 activos, respectivamente; Meaño sigue en 3 infectados y A Illa y Ribadumia en 2; Sanxenxo baja cuatro y se queda en 23 y Vilanova está en 25 tras el alta de tres pacientes. De hecho, ayer presentaba una incidencia acumulada a 14 días de 183, inferior al umbral de 250 necesario para aliviar las restricciones y así lo espera el gobierno local para lo próximos días. Cabe recordar que este marcador es determinante para las decisiones adoptadas en el comité clínico, así como la situación hospitalaria, y, de hecho, Cesures lo supera y por ello es de los pocos concellos gallegos en nivel máximo, el más duro de restricciones.





En el conjunto del área sanitaria las expectativas también son buenas a pesar de registrarse 11 nuevos positivos. El Sergas informó ayer de 45 curados con una alta en la UCI, donde siguen ocho pacientes, y de un total de 385 casos activos en Pontevedra-O Salnés. No obstante hay dos hospitalizados más en el Chop (25 en total) y en Santiago-O Barbanza también hay un crecimiento con un interno más en planta (41) y otro más en Críticos (8) de un total de 324 enfermos en esta área.





Residencias libres

Respecto a los casos vinculados con alumnos de centros escolares, en las comarcas arousanas y el Ulla-Umia hay actualmente contabilizados 27 positivos de estudiantes y únicamente permanece cerrada un aula en el CEIP de Palmeira (Ribeira). Y en las residencias hace más de una semana que no se notifican casos después de negativizar el pasado día 1 a un trabajador de la Domus Vi de Ribadumia.





Cribado sin resultados

Por otra parte, desde el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra informaron ayer que la respuesta al cribado intensivo realizado en Cambados ha sido masiva. Se activó el lunes en cuatro despachos de la villa y han tenido que “reforzar turnos desde el martes para atender a las más de 1.200 personas que se están incorporando diariamente al cribado”, explicó su presidenta, Alba Soutelo. De hecho, en tres días participaron 2.494 personas, lo que supone el 46,7 % de la población diana (5.341 personas de entre 40 y 64 años), pero aún no se tienen resultados.





Esta iniciativa termina el lunes y los citados solo tienen que solicitarlo en la farmacia y al día siguiente se recoge la muestra de saliva. Los resultados se notifican en el móvil en un plazo de entre 24 y 72 horas y gracias a este tipo de cribados que se están haciendo en los despachos de la provincia, se han detectado 64 positivos en asintomáticos. De hecho, Soutelo destacó que “la gran implicación de los farmacéuticos y la aceptación masiva de los ciudadanos demuestran lo que puede aportar la farmacia asistencial a la sociedad, más allá de la dispensación de medicamentos, y lo que se pierden los servicios de salud”.





Y en cuanto a la vacunación prevista para este sábado en Fexdega, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, indicó ayer que técnicos del Sergas ya se desplazaron al recinto ferial para comprobar sus condiciones y estudiar cómo se organizará la dispensación. Cabe recordar que la Xunta citará a un total de 500 vecinos de O Salnés de entre 50 y 55 años de edad, empezando por los apellidos de la H y en orden alfabético. En el caso de O Barbanza, son 400 y en ambos casos se seguirá la experiencia piloto realizada ayer en la Cidade da Cultura de Santiago con la que el Sergas pretende tener “engrasados” los procedimientos y protocolos para realizar vacunaciones masivas.





Por otra parte, Sanxenxo informó ayer de que el lunes reabrirá los campos de fútbol y pabellones siguiendo un protocolo municipal basado en el Fisiocovid de la Xunta. Esto supone que solo se admite la práctica para deportistas federados, entre otras cuestiones, y ya pidió a los clubs que hicieran sus peticiones. Pero además, también a partir del día 15, se retomará la actividad física para mayores en el campo de fútbol de Balta





Ahituvi rechaza una posible ampliación hasta las 20 horas y pide, como mínimo, hasta las 23

La asociación Ahituvi de Vilagarcía anima a toda la hostelería y sectores afectados de Arousa a sumarse a la manifestación de mañana, a las 13 horas, en Santiago para presentar el “auténtico” plan de rescate que, aseguran, precisan y que ha sido elaborado por la Plataforma pola Defensa da Hostalería de Galicia, en constitución. Asimismo aprovechó para mostrar su rechazo a la propuesta que podría estar sobre la mesa de ampliar el horario de las 18 horas de ahora a las 20 y pide la apertura normalizada o por lo menos hasta las 23 horas para que “as empresas poidan traballar as ceas, como mínimo”.





Entre sus propuestas están ayudas directas que compensen como mínimo el 50 % de las pérdidas por cierre teniendo en cuenta el volumen del periodo 2016-2019, porque este último fue “o segundo mellor ano de facturación”. También ampliar la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social; ERTE hasta que se pueda abrir por lo menos en un 70 % en interior; aumento del sistema de protección social a asalariados; ventajas fiscales por conservar empleos al año de expirar el ERTE; cambios en la ley de alquileres, y reducción de tasas e impuestos, entre otras. También han remitido una carta a la Fegamp para que se sumen los alcaldes porque “moitos hosteleiros aínda non accederon” a las ayudas y la situación “é crítica y a piques do peche total”.





Quieren que se tenga en cuenta su situación a la hora de “xestionar e deseñar” las ayudas.





Por otra parte, desde Profesionales y Autónomos de UPTA, con base en Vilagarcía, alertaron de que más de 1.000 actividades económicas vinculadas a la educación ambiental están al borde de la quiebra en el país y piden “socorro” al Gobierno.