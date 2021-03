Somos Ribadumia denuncia el uso de un vehículo municipal para “favorecer” a una familia

Somos Ribadumia denuncia el “agravio comparativo” por parte del gobierno local al detectar que desde el inicio del curso escolar una furgoneta del Concello conducida por personal municipal, está dando “servicios particulaes” a una familia “levando cada día a un menor a unha das aulas do CRA”. La formación apunta además que “o servizo é personalizado, pois outros días recólleo e lévao primeiro ao plan madruga e despois a escola”.





El portavoz, Enrique Oubiña, critica este uso del vehículo municipal al considerar que “estase creando un agravio comparativo co resto de familias que pagan un taxi para poder facer uso do servizo de conciliación, centralizado en Barrantes, e tamén cos que non poden permitirse o luxo de pagar un taxi e teñen que buscar outras solución mentres a un menor, por decisión do alcalde, o colle un coche municipal na porta da casa todos os días e o leva a escola”.





Esta circunstancia fue preguntada al alcalde en el Pleno de marzo por Somos, a lo que “para tratar de xustificar o inxustificable, David Castro asegurou que as nais e pais do CRA estaban de acordo con esta maneira de actuar”, señala Oubiña, quien asegura que la realidad es muy distinta, “a directiva da ANPA, e a maioría de familias non tiñan coñecemento de que se estivera dando este servizo a unha familia e nos expresaron o seu malestar por esta actuación”. Esta molestia está motivada también porque el ANPA del CRA lleva desde su fundación solicitando un servicio de transporte para las actividades de conciliación municipal pero esta demanda no ha sido atendida.





A mayores, Somos advierte al Concello de las “graves consecuencias legais” que puede tener esta acción en el caso de que se produzca un accidente, o alguna desgracia a la hora de recoger y dejar al menor, “a persoa que realiza o transporte quedaría coa carga moral, pero tamén sen protección legal, pois esas funcións non están recollidas nas fichas de traballo, nin están autorizadas ou cubertas polas aseguradoras”.





Esta manera de actuar, añade Somos “é totalmente inaceptable” por lo que pide al gobierno local que emita sus disculpas y que “deixe de dar este servicio, que cumpra a legalidade e deixe de favorecer a unhas familias por enriba das demáis”. l