Un ano sen abrazos

Hai alá un ano dende que a OMS declarou a pandemia e en España decretouse o Estado de Alarma. O tempo deformouse e un ten a sensación de que as cousas tardan máis ou menos, pero nunca o mesmo. Coma se nada do que vivimos tivera xa a mesma referencia, a mesma duración. Vai alá, pois, un ano dende que afrontamos un peche nas casas que supuxo unha preocupación, unha angustia, pero incluso unha aventura colectiva que ofreceu a posibilidade de vernos retratados. Os gurús comerciais do mundo en rosa contarán que as crises son sempre oportunidades, pero a realidade dos que vivían ao día en pisos con alugueres asfixiantes e salarios máis axustados que un vagón de metro poderán dicir o contrario. Todos terán razón.





Hoxe tratamos se sobrepoñernos das frivolidades diarias, dos gobernantes que viven enfrentándose permanentemente a outros, dos que necesitan ser protagonistas, dos egos desmedidos ou dos que son superdotados e aglutinan todo iso xunto. Pero tamén vivimos aferrándonos á esperanza da vacina, que tamén tivo en contra aos profetas do pesimismo e que, ao fin, será unha evidencia máis de que a ciencia é presente e futuro aínda que non sabemos se nos esqueceremos pronto diso.





Con todo, este ano serviu para saber as cousas que son realmente importantes máis alá do que vulgarmente cremos que o parece. Este foi un ano no que non nos abrazamos, no que non puidemos facernos os despistados para tomar unha máis ante de volver á casa. Tamén no que moitas persoas, demasiadas, perderon a un ser querido ao que non puideron despedir. Este foi, ao fin, o ano no que puidemos saber que somos puramente emoción, e que ningunha é tan potente como compartir.





Ninguén devolverá este ano aos que perderon unha ilusión vital ou aos que viron truncado un proxecto profesional. Ninguén devolverá os 18 anos aos que xa cumpriron 19 sen festivais, sen primeiro curso de carreira, sen amor de verán. Non volverán as avoas a ter a oportunidade de ver un neto o día que nace. Que sirva, polo menos, para que intentemos gañar o resto de anos da nosa vida. Que sirva, polo menos, para saber que de nada valemos solos e que a felicidade é un proxecto compartido.