Fátima Abal estudia acciones legales contra el trabajador que la denunció

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal Roma, valora si interpone algún tipo de acción judicial por los daños “irreparables” causados por la denuncia “falsa”, dice, interpuesta por un trabajador municipal y que la justicia acaba de archivar.





Fátima Abal compareció ayer en rueda de prensa para anunciar el archivo definitivo de la investigación que estaba abierta desde el año 2017. Una denuncia que, sostiene la regidora, “esconde intereses políticos clarísimos, pois aínda que foi presentada por unha persoa, houbo quen estivo detrás e intentou sacar rédito político”.





De esta manera termina una larga “campaña de acoso”, dice, “basada en mentiras e calumnias que foron desacreditadas polos autos xudiciais de archivo e foron caendo como fichas de dominó”.





La denuncia, consta de 50 folios “cheos de falsedades. Un popurrí do Código Penal, un pouco de todo”, señala la regidora, quien recordó que tuvo que ir a declarar en tres ocasiones en las siete causas judiciales abiertas por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, acoso laboral, revelación de secretos, cohecho e injurias y calumnias.





“Más forte e con maís ganas”

En cuanto a su defensa, explicó, “non lle custou nin un só euro ao Concello de Cambados”, pues decidió asumirla personalmente y cubrirla de su bolsillo “a pesar de que tiña perfecto dereito a contar con representación legal a cargo do Concello”.





Tras conocerse el archivo de la causa, la alcaldesa refuerza su convicción para seguir adelante en su cargo “máis forte e con máis ganas que nunca de ser a alcaldesa de todas as veciñas e veciños de Cambados, voten a quén voten”.





“Pode ser que alguén entendera erróneamente que podía intentar manipularme ou asustarme, pero que teña moi claro, tanto o que deu a cara na denuncia como os que non a deron, que a min non se me doblega. Quen vaia contra Cambados vaime ter en contra sempre”, advirtió Fátima Abal.





Alcaldesa más investigada

“Son a alcaldesa máis investigada de Galicia; quen me devolve o honor?” se pregunta Abal, quién asegura que la única cicatriz que le queda tras este “vergoñento” asunto es “o dano que se lle fixo á niña familia”, lamentó la cambadesa.





En ese sentido reconoce Abal, no necesita que le pidan disculpas porque “non quero as desculpas de xente pouco exemplar, nin de políticos de segunda fila que tratan de utilizar este tipo de cuestións para conseguir o que non conseguen nas urnas”. Pero si exige disculpas para su familia. “Que a casa da miña nai foi utilizada pola dirección do PP en Cambados, que se atreveu a exhibir fotos da casa onde vive unha muller traballadora, exemplar e a mellor nai do mundo! Non se lles cae agora a cara de vergonza?”, reclama la cambadesa.