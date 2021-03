El PSOE denuncia que Os Lombos está “desaproveitado” y reclama un informe técnico

El grupo parlamentario del PSdeG registró en la Comisión de Pesca una proposición non de lei en la que reclama un informe técnico sobre la situación de Os Lombos do Ulla. El diputado vilagarciano Julio Torrado, uno de los que firma la iniciativa, se reunió recientemente con las mariscadoras de a pie para comprobar la elevada mortandad en uno de los principales bancos marisqueros arousanos.





Precisamente, los socialistas defienden que Os Lombos está “desaproveitado” y con “escasa ou nula capacidade produtiva” una situación que, señalan, “trae problemas que deben ser resoltos”.





Para ello, la formación de la oposición insta a la Consellería do Mar a atender a las propuestas de las cofradías arousanas y critican, por parte del departamento que dirige Rosa Quintana, la “nula vontade de trabllar na recuperación dos niveis de produción previos” a los episodios de falta de recurso.





“Desde hai anos o sector vén alertando do problema da diminución de capturas nos Lombos do Ulla, como froito de problemas na xestión da Ría e a súa productividade. A presencia de area en exceso que non é retirada; as poucas e case inexistente tarefas de rexeneración que a Consellería debería levar a cabo”, son algunas de las causas que apuntan desde el PSOE.





Sobreexplotación de O Boído

Frente a esta situación, los socialistas también denuncian una acumulación de trabajo en otros bancos de libre marisqueo, como O Boído, “o que pode levar a que esta zona sexa sobreexplotada”.





Por todo ello, desde el grupo parlamentario del PSOE reclaman que el Parlamento inste a la Xunta a elaborar un informe técnico sobre la situación y evolución, en los últimos tiempos, de la producción marisquera en el banco de Os Lombos do Ulla, así como una evaluación sobre las posibles medidas a tomar para mejorar esta situación.





Al mismo tiempo, reclaman que la administración autonómica tome todas las medidas recomendadas por los técnicos y especialistas, con el objetivo de incrementar la producción.