Mociones en cascada

Estas mociones, creo yo, se deben a una operación estratégica de largo alcance de los partidos más progresistas y por la necesidad e Ciudadanos para volver al centro, base de su fundación, distanciándose de una derecha radical encabezada por Casado, obsesionado por llegar al poder sin la más mínima colaboración con el gobierno en plena pandemia.





La derecha no se dio cuenta de su actual debilidad política atizando duro al gobierno porque no le dieron legitimidad desde el minuto uno. El acoso y derribo ya no da resultado y se está volviendo como bumerán contra el PP provocando mociones en varios lugares donde gobierna con amparo de Ciudadanos que, al estar en caída libre en las distintas elecciones celebradas, necesitan reaccionar.





El PP tiene importantes autonomías a preservar, Madrid, Andalucía, Castilla-León, Murcia, cogidas con alfileres con pactos con Ciudadanos y Vox, pero ambos luchan por el mismo electorado. Por eso, Casado y Ayuso debieran ser tan radicales contrastando con los demás presidentes de la comunidades de su partido, dando la imagen de más moderados y respetuosos con el gobierno de España.





Esto se veía venir dado la torpeza cerril de las dos derechas, mientras que la otra derecha centrista C’S se vio en la necesidad de descolgarse del resto dado que los pactos no le dieron los resultados electorales esperados en las últimas elecciones y Ciudadanos necesita mover ficha.





España necesita una derecha dialogante como las europeas, o sea, un partido liberal centrado para gobernar en clave de país y dejar el sectarismo de partido.





En democracia los atajos nunca fueron buenos, por lo que el PP con lo que tiene encima y sus pies de barro, no está en condiciones de desafiar a sus rivales políticos, por lo que es de esperar que, una vez, más termine refundándose por tercera vez y que tan bien le fue, que llegó a gobernar España varias legislaturas y muchas comunidades. De todas formas debemos resaltar que los actuales políticos dejan bastante que desear dado que escupen para arriba cayendo de vuelta en su boca de salida; Casado del PP se cansó de decir que debía gobernar la lista más votada, pero como en Madrid, Andalucía y Murcia la lista más vota es la de PSOE, ya no dice lo mismo. Lo mismo que Sánchez, que se despachó diciendo que no dormiría de noche si pactara con Iglesias. E Iglesias se despachó diciendo que al llegar al poder se debía vivir en el mismo piso donde se vivía. Estos creen que no los estamos observando. Quieren el poder por el poder. Desde la oposición se puede colaborar para el bien común dando confianza a los votantes para ser alternativa.