El bipartito cambadés lanza el guante a la oposición: renunciará a los salarios si le permite aprobar el Presupuesto

El Presupuesto para 2021 de Cambados fue abordado ayer en comisión informativa y virtualmente quedaría aprobado gracias a la abstención de PP y Pode y a pesar del voto en contra del BNG. Y para que esta decisión se traslade a lo que realmente importa, el pleno del jueves, el bipartito compareció después para anunciar que si realmente los salarios son la principal “línea vermella” para no apoyarlo, está dispuesto a retirar la partida con ese nombre y repartir el dinero en otras. Incluso abandonaría la estrategia de llevarlos pleno tras pleno. De este modo, considera que quedarían “sen escusas de mal pagador” porque insistió una y otra vez en que las liberaciones tendrían que aprobarse expresamente: “Que non se engane á cidadanía”, pidió la alcaldesa, Fátima Abal.





La regidora socialista compareció junto a su compañero Samuel Lago y sus socios de Somos Tino Cordal y Xurxo Charlín. Juntos explicaron que es imposible seguir prorrogando el presupuesto y es “esencial” uno nuevo para atender las necesidades más acuciantes surgidas por la pandemia, como son la promoción económica y ayuda a sectores afectados y sobre todo aumentar en Servizos Sociais. Su plan B era la cuestión de confianza, pero les llevaría a abril y “non podemos dilatalo máis”, así que han tomado la decisión: “É a única opción que nos queda, renunciar a todo. Lanzamos o guante para que o recollan, teñen o noso teléfono”, apuntó el concejal de Economía.





Con todo, la alcaldesa avanzó que si no es suficiente, el mismo jueves anunciará la convocatoria de la sesión extraordinaria para vincular su aprobación a una cuestión de confianza y espera que, llegado el caso, se siga con todas sus consecuencias. Es decir, esto llevaría a una moción de censura con la presentación de un candidato para ocupar la Alcaldía y ella volvería a la oposición “coa cabeza moi alta”, aseguró. No obstante, también advirtió que “nin este nin outro xogo político vai desestabilizar a este goberno e imos rematar a lexislatura”. Y es que Abal fue muy dura, sobre todo, con sus exsocios nacionalistas, a los que acusó de “seguir directrices de partido sen pensar en ningún momento nos veciños”. Es más, se quejó de que apoyaron su investidura, pero “levan dous anos igual, non me deixan facer nada. É un bloqueo institucional, quizáis para desgastarnos. É a primeira vez que a alcaldesa non ten liberados nin persoal de confianza; deixáronme soa ante a maior traxedia: unha pandemia mundial”, lamentó.





Listado con las inversiones

Tanto ella como sus socios creen que la oposición está dando “escusas de mal pagador” y hasta les parece “absurdo” pues aprobar el presupuesto no supone aprobar las liberaciones, deben ratificarse específicamente. Con todo, esperan que este gesto solvente lo que consideran el escollo “máis manido” de la negociación, pues la falta de tiempo expuesta por grupos como el BNG les parece superada “tras seis meses e 14 reunións” y a pesar de que solo el PP les hizo propuestas, según recalcaron. También la ausencia de las inversiones previstas, porque les acaban de entregar un listado. Ascienden a 1,2 millones de euros y si no iban detalladas en el borrador fue, según el concejal de Obras, Samuel Lago, por “criterio” de Intervención al tratarse en su totalidad de proyectos cofinanciados con otras administraciones, pero aún sin subvención concedida ni aprobados. En resumidas cuentas, para el teniente de alcalde Cordal, quedó demostrada “a vontade construtiva e de negociación” del bipartito.





Diálogo “correcto” con el PP

Así las cosas, esto podría animar a los opositores a cambiar de postura. Las relaciones con el BNG parecen muy tocadas, pero sería suficiente con que los populares mantengan lo votado en la comisión de ayer. De hecho, Charlín indicó que el diálogo fue “correcto” e incluso han tenido en cuenta aportaciones suyas referidas a mantenimiento de instalaciones deportivas aunque también se les indicó, según él, que este año se priorizarán cuestiones de urgencia relativas a la pandemia. Y ante la pregunta de por qué no se le propuso ya en la comisión informativa, el propio concejal de Somos argumentó que no se habló de salarios “senón máis ben de obras”.