Concello y Xunta avanzan en la cesión de los terrenos para la construcción del centro de salud

La Consellería de Sanidade y el Concello de O Grove avanzan en su acuerdo para la construcción del nuevo centro de salud en el municipio. El regidor José Antonio Cacabelos se reunió ayer en Pontevedra con el conselleiro Julio García Comesaña para intentar reavivar una histórica demanda de los vecinos ante el mal estado que presenta el centro médico de Monte da Vila desde hace años.





El alcalde meco avanzó ayer que en los próximos meses darán traslado a la Consellería de Sanidade la cesión de los terrenos de As Touzas para que se construya el edificio, que “depois de moitos anos teñen xa definitivamente aprobado o Plan especial coas características edificatorias que impuxo urbanismo da Xunta”, explica Cacabelos quien lamenta que “as condicións que se nos poñen son moi estrictas, é máis fácil facer un cámping en O Grove que un centro de saúde”.





Una vez superado este trámite, la idea es que la Xunta de Galicia incluya en los presupuestos del 2022 una partida en la que se contemple la construcción del nuevo centro médico grovense.





“O conselleiro é consciente das necesidades da nosa vila”, indica Cacabelos, por lo que confía en que esta petición sea una prioridad en el Plan Xeral de Infrestructuras Sanitarias en Galicia que la Consellería está preparando para el desarrollo futuro de las instalaciones sanitarias en la comunidad gallega con importantes actuaciones en el área sanitaria de Pontevedra - O Salnés. “Esperamos en que o de O Grove sexa dos primeiros en acometerse”, asiente el alcalde meco.





Asimismo, el titular de Sanidade, García Comesaña, confirmó que cuentan con el Plan Funcional realizado por el Concello en el año 2008 sobre la parcela y en el que se indican las necesidades asistenciales para incorporar en las instalaciones, aunque, debido a su tiempo, la Consellería actualizará el documento y enviará a los técnicos del Sergas para valorar los terrenos de 3.500 metros cuadrados y concretar la actuación prevista. “Temos o compromiso de avanzar, de dar pasos hacia diante, aínda que sexan cortos, pero non estancar o proxecto que xa leva moitos años de retrasos”.





Refuerzo del personal

Otro de los temas que se analizaron en el encuentro fue el problema de la falta de personal en el centro sanitario de Monte da Vila, “temos unha baixa e duas xubilacións previstas para as próximas semanas”, expuso Cacabelos, quien reconoce que esta situación “nos preocupa porque aínda que as prazas están cubertas de forma temporal e interina, achégase o verán e o incremento de visitantes polo que é preciso unha mellora asistencial de cara os vindeiros meses”. “Confiamos en que a boa vontade do conselleiro se traslade en feitos e en realidades e que O Grove non contemple problemas na atención primaria”, apuntó Cacabelos.