Desestiman el recurso de la Comunidad de Montes de Noalla por los terrenos de A Lanzada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Montes de Noalla, con el respaldo del Concello de Sanxenxo, por la clasificación de los terrenos del Monte de A Lanzada desde la zona del campo de fútbol hasta Foxos.





Ante esta reciente resolución, los comuneros explican que no están de acuerdo con los conceptos recogidos en el auto para rechazar su petición, pero aseguran no estar preocupados, pues no es una sentencia definitiva y aunque todavía non han tomado una decisión sobre los siguientes pasos a seguir, en los próximos días acordarán si presentan de nuevo un recurso.





Los comuneros reiteran que están tratando de clasificar únicamente los terrenos que se encuentran en el municipio de Sanxenxo, fuera del dominio público marítimo terrestre, y que nada tiene que ver con la zona de 1.400 metros cuadrados que afecta al concello vecino de O Grove y por el cual los comuneros de San Vicente y San Martiño, junto al propio Concello, se personaron en este enfrentamiento judicial.





En este sentido, los sanxenxinos añaden que los terrenos vecinos no pertenecen a la comunidad de montes de O Grove, ya que fueron adquiridos, junto a una parte de Sanxenxo, por la empresa Promociones La Lanzada, a quien Costas definitivamente reconoció la propiedad y la explotación, por lo que no procederían sus alegaciones. Además, en la clasificación de terrenos de man común tampoco estarían incluyendo espacios que pertenecen a dominio público de Costas porque no estaría permitido.





Con todo, los motivos de los magistrados para desestimar el recurso de la Comunidad de Montes de Noalla se basan en que en los terrenos que se quieren clasificar de man común se encuentran un colegio, el campo de fútbol, el parque y merendero y además se realizan diversas actividades como la Festa da Ostra o la Romería de A Lanzada, por lo que el entorno sería considerado de uso público municipal. Otra de las cuestiones sería la protección de este espacio de alto valor ecológico como es el istmo de A Lanzada y que está incluído dentro de la Red Natura, siendo incompatible con los aprovechamientos que requieren los comuneros.