Queiran ou non, Galiza é unha nación. Velaquí a palabra de orde que marca, desde moito tempo atrás, unha proclama que non precisaría de tal se fosen recoñecidos os dereitos colectivos que corresponden á cidadanía galega como pobo con personalidade de seu, indiscutíbel no ámbito da natureza histórica da súa traxectoria aínda que negados na imposta norma institucional dun Estado oposto á procura dunha fórmula de colaboración que recoñeza a realidade plural dos territorios que conforman a súa xeografía.





Galiza posúe todas as características dunha nación, tal como elas son definidas para outros casos no mundo. O pobo galego ten unha cultura, unha historia, unha economía e un territorio de seu, e ademais recoñece eses elementos como propios e diferenciados. Porén, os “tempos son chegados, dos bardos das idades, pois a nosa voz pregoa a redención da boa nación de Breogán”. Así cantamos no himno, parte da estrofa final que moitas veces se agocha a xeito dos modos da prohibición expresa que sobre esa parte do poema de Eduardo Pondal, Os Pinos, fonte da súa letra centenaria, pesou como lousa perante o franquismo.





Vía Galega é unha plataforma social en defensa dos dereitos nacionais das e dos galegos, nacida co impulso de medio cento de entidades de diferentes eidos de actividade, do sindical ao cultural, do educativo ao ecoloxismo, dos centros sociais ao campo estudantil, pasando polo internacionalismo, a música popular, a memoria histórica democrática e aínda moitos outros máis. Unha reacción á situación económica e social que vive este noso país, marcada pola destrución de sectores produtivos, a falta de emprego para a mocidade forzada de novo á emigración, alén da extensión que noutros sectores de idade e de xénero tamén ten; a perda de sectores básicos de carácter propio que pasaron a dependencia foránea, o espolio de recursos naturais, os recortes nos servizos públicos que amosaron a súa crueza na pandemia sanitaria que soportamos actualmente. E dicir, unha realidade que non se entende se non se vincula á ausencia de soberanía e á falta de capacidade de decisión. Por iso é moi necesaria unha campaña na sociedade galega para crear conciencia que de fóra “non virá remedio nin solución” á nosa problemática senón que debemos salvarnos nós mesmos, poñendo en valor o potencial propio.





Nación é tamén o título da película de Margarida Ledo de estra nos cinemas galegos, premio especial á mellor dirección no último Festival de Cine Europeo, unha narración fílmica coa historia da fábrica de cerámica A Pontesa, do Grupo de Empresas Álvarez que pechou fai vinte anos deixando na rúa ás traballadoras, sen pagar salarios e indemnizacións. Operación especulativa pola que a inmobiliaria Subel adquiriu parte dos terreos, incumprindo os acordos de carácter laboral que demoraron dúas décadas en procesos xudiciais até ficar “visto para sentenza”. Nación de mulleres, expulsadas do traballo, vítimas da falta de poder para “gobernar nós a Nosa Terra”.