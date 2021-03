As inofensivas maquinitas dos bares

Rapaz de 27 anos que acumulaba máis de 100.000€ de débeda ata que a súa familia foi consciente e afrontaron o problema. Este é un dos perfís que están atopando os colectivos que loitan contra as adicións en xogos e apostas deportivas. Máis da metade dos adolescentes deste país, sobre todo os homes, ten apostado cartos algunha vez. No ultimo mes fíxoo un de cada catro. Onde? Poderíamos pensar que a través das webs que se anuncian en todos os lados, e parte desa realidade hai, pero non pensemos tan lonxe polo de agora. Todos coñecemos esas maquinitas dos bares, inofensivas, que permiten xogar algún euriño para ver se gañan o Celta, os Boston Celtics e a Juventus á vez e entón levarse 10 eurazos para comprar ás agochadas unhas cervexas adolescentes. Pois aí é onde están quedándose os cartos dos rapaces que cren que controlan, coa mesma certeza que un adolescente controla todo. Ou sexa, ningunha. Porque non están apostando euro a euro, senón moito máis. Pero que os menores aposten nesas cousas...non é ilegal? Si, claro que o é. E eles sábeno. Pero o preocupante é que os seus pais o saben tamén, e máis da metade dos rapaces que xogan algunha vez contan que os seus pais tamén o saben. E non pasa nada.





Temos un problema. Non é menor e está entrando sibilinamente, a través da televisión, dos anuncios de actores e deportistas famosos que poñen o seu rostro ao servizo de suculentos contratos publicitarios, dos youtubers que promocionan videoxogos para os que hai que estar constantemente pagando para ter melloras e actualizacións. Non pensen nunha quiniela feita no bar ou que non hai problema mentras os seus fillos non entren a un casino. Pensen que a expectativa de gañar cartos nun mundo que cres dominar é unha tentación demasiado grande. Porque sempre se controla, ata que deixa de facerse.





Hai uns anos pais e nais entregábanse enfervorecidos a que os rapaces fixéramos deportes porque “así non están por aí tirados pola rúa facendo sabe dios que”, que era o eufemismo de que non acabaras fumando cousas polas esquinas. Os perigos avanzan cos tempos, actualízanse e atopan sempre a maneira de chegar. Hoxe os rapaces que practican deporte apostan sobre deporte tanto ou máis que os que non o fan, porque eles “controlan”. Lembren, un de cada dous adolescentes. Entre o seu fillo e o amigo do seu fillo, un deles xa o fixo algunha vez. E non foi un euro inocente.