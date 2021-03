Ravella coloca o lenzo doado de Rivas Briones no Auditorio e prevé poñelo na nova biblioteca

O Concello de Vilagarcía xa ten nas súas mans a obra de Rivas Briones doada polo antigo notario da cidade, Julio Manuel Díaz Losada. É o cuarto cadro que existe no fondo municipal asinado por este ilustre artista que lle dá nome á sala de exposicións ubicada na rúa Rey Daviña. O doante e o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, asinaron onte o convenio de cesión polo cal o Concello se queda coa titularidade dun lenzo que mostra dúas esceas típicas do mundo tradicional e rural galego. O cadro ten a peculiaridade de estar pintado polas dúas caras. Iso si, unha delas -como explicou o propio Julio Manuel Díaz- “no está firmada por el autor al considerar este que todavía estaba sin acabar”. Unha apreciación persoal que, en todo caso, non se nota para calquera que observe detidamente o cadro.





Varela manifestou que, de forma inicial, o cadro estará colocado no Auditorio Municipal xunto cunha placa na que se deixa claro quen a doou. En todo caso o propio alcalde recoñecía que “é complicado buscar unha ubicación idónea para a obra, dada a peculiaridade de que está pintada polas dúas caras”. Iso si, deixou entrever que a futura biblioteca, prevista para o edificio que antigamente ocupaba o Liceo Casino na rúa Castelao, “sería un espazo seguramente moi interesante para poñela”.





Pola súa banda Julio Manuel Díaz mostrouse moi satisfeito por ter realizado a doación e manifestouse un namorado de Vilagarcía. “Es una gran satisfacción para mí que esta obra vuelva a Vilagarcía, que es donde conocí al autor de la misma”, explicó. El mesmo adaptou uns versos do ilustre poeta galego Manuel María para destacar a beleza da capital arousá. Tamén fixo referencia ao “lugar destacado que tiene Rivas Briones en el arte gallego y que debe tenerse muy en cuenta por su obra tan buena”.