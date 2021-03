Escolares do colexio de Rubiáns elaboran trampas para combater a praga da vespa velutina

O alumnado do colexio de Rubiáns púxose mans á obra para colaborar cos veciños e asociacións da parroquia na loita contra a vespa velutina. Así pois, e dentro do proxecto promovido polo centro baixo o nome de “Sabela loita contra o plástico” os escolares elaboraron trampas para dar caza a esta especie invasora procedente de Asia.





Fixeron as trampas con botellas e entregáronllas á Comunidade de Montes de Rubiáns, que as repartirán entre os castiñeiros unha vez que as enchan dunha mestura de azucre, auga e levadura. Ademais tamén están a disposición dos veciños que as queiran para poñelas nas súas hortas ou xardíns. No centro educativo tamén se colocarán algunhas no patio. Deste xeito o colexio plurilingüe colabora co seu entorno.