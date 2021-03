Las opciones del Ribadumia se desploman justo antes del descanso

No pudo ser. El Ribadumia perdió en O Espiñedo ante el líder Arenteiro por 3-1, pese a adelantarse en el marcador, y tendrá que pelear por la permanencia en la segunda fase en la que se medirá tanto en A Senra como a domicilio a Arzúa, Viveiro, Estudiantil, As Pontes, Fisterra y Paiosaco. El equipo de Luis Carro iniciará esta segunda fase como quinto clasificado con 26 puntos de entre los doce equipos, por lo que tendrá que mejorar un puesto a la conclusión de la liga para salvarse.





Ayer la puesta en escena del equipo aurinegro fue muy buena. De hecho sorprendió por completo al Arenteiro, con un 4-4-2 con el que hizo mucho daño por dentro. Hugo Soto adelantó al Ribadumia tras un córner, con un centro chut que se coló directo tras tocar en el poste. Tras el 0-1 el Ribadumia dispuso de dos situaciones muy buenas para aumentar la ventaja. La primera en una incursión de Cerqueiras, pero tardó en dar el pase atrás en área. Y la segunda de Charles en la que Hugo y Cerqueiras tampoco pudieron finalizar bien. Tras unos primeros veinte minutos de buenas sensaciones visitantes el Arenteiro se echó hacia arriba y metió en su campo al Ribadumia, al que no le quedó más remedio que ajustar en defensa. El equipo arousano resistió bastante bien pero en apenas cuatro minutos justo antes del descanso echó por la borda todo el trabajo de la primera parte al encajar dos tantos. El primero en un centro lateral de Eimil en el que Javi Pazos le ganó el espacio y la espalda a Javi Domingo para cabecear de forma inapelable en el segundo palo. Ya en el tiempo de aumento de la primera parte el Ribadumia cometió un error al intentar sacar con premura una falta en mediocampo, perdiendo un balón que se convirtió en un tres para dos de los locales que finalizó Eimil en el 2-1.





El Ribadumia se fue al descanso con el partido cuesta arriba después de haber hecho una buena primera parte, pero pagó muy caro dos despistes antes. Unas concesiones que el líder no perdona. Como tampoco lo hizo al inicio de la segunda parte cuando el Ribadumia por medio de Cheri perdió un balón en el inicio del juego. El Arenteiro marcó el 3-1 por mediación de Renan y dejó encarrilado el triunfo con más de media hora por delante.





A pesar de la diferencia en el marcador el Ribadumia no bajó los brazos y con los cambios consiguió resurgir para generar dos situaciones muy claras de gol, ambos manos a mano que resolvió el meta local Diego ante Hugo Soto y ante Álex Fernández. Al no marcar el 3-2, el Ribadumia no pudo meter presión a su rival en los últimos minutos, por lo que el Arenteiro manejó y controló los últimos minutos, refrescando el frente de ataque y pensando ya en la segunda fase por el ascenso, en la que partirá en posición privilegiada con 47 puntos para lograr una de las dos plazas de ascenso directo. Al Ribadumia le esperan tres meses duros, exigentes pero también ilusionantes para lograr el carísimo reto de la permanencia.





Ficha técnica

3 Arenteiro: Diego, Adrián Pol (Manu Mariña, min. 46), Germán, Álex Fernández, Javi Pazos (Rubén Arce, min. 77), Sylla (Joni, min. 77), Cissé (Germán Pérez, min. 59), Renan, Naveira, Víctor Eimil y Adrián Presas (Marquitos, min. 70).

1 Ribadumia: Roberto Pazos, Santi, Javi Domingo, Miguel Vázquez (Eloy, min. 51), Diego Abal, Óscar Iglesias, Óscar Martínez (Álex Fernández, min. 51), Cheri (Dieguito, min. 54), Cerqueiras, Hugo Soto (Fran Matos, min. 82) y Charles (Brais, min. 54).

Goles: 0-1 Hugo Soto (min. 16); 1-1 Javi Pazos (min. 42); 2-1 Víctor Eimil (min. 45); 3-1 Renan (min. 53).

árbitro: Vidal Fonseca (Santiago). Mostró amarilla por los locales a Adrián Pol.