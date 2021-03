Parece que la ley de salud gallega irá a los tribunales

AL Gobierno no le gusta la ley de salud de Galicia. En concreto, la parte en la que se abre la puerta a que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria y su no cumplimiento conlleve sanciones. Consideran en el Ejecutivo que la norma autonómica va mucho más allá de lo permitido por la legislación estatal a la hora de regular la salud pública ante crisis sanitarias y que obligar a la población a vacunarse sería, por tanto, inconstitucional. La Xunta ya aclaró en repetidas ocasiones que la posibilidad de que la vacunación fuese obligatoria siempre dependería de que lo regulase una ley orgánica, es decir, de todo el Estado, pero parece que ese detalle se les ha pasado por alto en La Moncloa y han decidido que lo mejor que pueden hacer es recurrir la norma gallega ante el Tribunal Constitucional. Parece que le están cogiendo gusto a los litigios relacionados con la pandemia... y seguro que no tiene nada que ver con el color político de la parte contraria. Qué mal pensada es la gente.