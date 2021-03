Cuando la política se mezcla con la realidad

ste fue el principal pensamiento que me rondaba la cabeza mientras observaba el espectáculo dantesco llamado pleno, que tuvo lugar este lunes por la tarde. Sin entrar a valorar el trato que se dispensan nuestros representantes mientras debaten los diferentes temas que atañen a sus vecinos, tras escuchar algunas de las frases que se pronunciaron, lo único que puedes pensar es que existe una desconexión de la política con la realidad de los ciudadanos.





Lo cierto es que es una cuestión que tristemente vemos en el día a día del Congreso de los diputados, cuando vuelan las acusaciones rimbombantes entre representantes, que nada tienen que ver con el problema real que se está tratando. Sin embargo, uno espera algo más de la política local, una política más cercana, del tú a tú, en la que los representantes municipales conocen por su nombre a los ciudadanos que representan. Sus vecinos.





El culmen de este pensamiento llegó cuando el alcalde, Telmo Martín, insinuó a una concejala en uno de los rifirrafes que protagonizaron dicho pleno, que aleccionaba a los trabajadores del servicio de emergencias, para atacarlo y causarle quebraderos de cabeza. Telmo, estás desconectado de la realidad, y la realidad es la siguiente.





El servicio de emergencias está compuesto por 18 trabajadores, tus trabajadores. Trabajadores de los que nunca te has preocupado lo más mínimo, pese a que has intentando aparentarlo alguna navidad, llevando al parque una cajita de bombones. Como trabajadores, estás desconectado de su realidad porque desconoces su trabajo y de ese desconocimiento surge tu falta de respeto hacia ellos como profesionales. Unos profesionales que han dedicado muchas horas de su tiempo libre, quitándoselo a sus amigos y familias, para formarse durante años, fuera de su horario laboral y asumiendo muchas veces los costes de esta formación. Unos trabajadores a los que siempre se han aplicado las mismas condiciones laborales que al resto de trabajadores de este ayuntamiento y nunca han pedido más que eso. Trabajadores que en las películas con final feliz, han salvado muchas vidas, pero en las películas con final triste, han visto a personas morir delante de ellos. Pero a ti nunca te ha preocupado lo más mínimo cómo esto puede afectar a un trabajador a nivel personal, ni has hecho nada para ayudarlos en ese trago. Tampoco te lo han pedido. Asumen que esa es la parte difícil de su trabajo, la que hizo renunciar a muchos, y que cada uno acaba digiriéndolo como buenamente puede, como Juan Palomo. Trabajadores que tras haberse entregado muchos años de su vida a su profesión, ahora ven un futuro laboral incierto y eso los enfada, lógico.





El servicio de emergencias también está compuesto por vecinos de Sanxenxo, tus vecinos. Vecinos que están muy preocupados por la nueva situación que asoma, con un servicio de emergencias que ellos, su familia, sus amigos, pueden necesitar. Vecinos que sí, conocen ese “servicio de emergencias de Galicia” que se nombró en el pleno. Un sistema de emergencias que por desgracia goza de más carencias que virtudes. Vecinos que sí conocen el riesgo real de un accidente grave o un incendio, cuando los medios adecuados tardarán más de 20 minutos en prestarte auxilio. Como vecinos, estás desconectado de su realidad porque no entiendes su enfado cuando les arrebatas algo que consiguieron hace más de 20 años y que protege sus vidas y las de sus seres queridos.





Y esta es tu desconexión con la realidad, Telmo. La realidad que debería de haber provocado que el pueblo entero saliese a la calle, a ti te sorprende que enfade a unos pocos, que por suerte, sí conocen el fondo del asunto y las consecuencias reales de tu decisión. Y lo que más me llama la atención es la gran ofensa que te produce cuando algún concejal insinúa que tendrás que cargar con las consecuencias de esta decisión que has tomado. Pues así es. Esta es tu decisión. Tu decisión como jefe con tus trabajadores y tu decisión como alcalde con tus vecinos. Y en la vida adulta, las decisiones tienen consecuencias. En tu balanza, las virtudes de tu decisión superan a las consecuencias y esa, una vez más, es tu desconexión con la realidad, Telmo.





Trabajadores de Emerxencias Sanxenxo