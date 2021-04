O Grove cuadriplica los casos activos en pocos días y pide responsabilidad

Un total de 22 casos activos frente a los 5 que había hace tan solo cuatro días. Esa es la evolución de los contagios por coronavirus en el municipio de O Grove cuyo alcalde, José Antonio Cacabelos, lanza un mensaje de advertencia a la ciudadanía. “Hai que cumprir as medidas porque se seguimos así moito me temo que despois da Semana Santa imos estar de novo en nivel alto de restricións”, explica. Y es que el gobierno local tiene constancia de que los contagios se han producido en ámbitos familiares de personas que no viven juntas, pero que tienen relación muy estrecha entre ellas.





Así pues, y pese a que sí es cierto que hosteleros y vecinos han percibido la llegada de personas de fuera cuando no está permitido salvo causa justificada, desde la Alcaldía apuntan a que estos casos activos son de personas de aquí y con contacto entre ellas. “Non temos constancia de que estean vencellados nin á hostelería nin a xente que vén de fóra”, ratifica Cacabelos.





El alcalde también se ha querido pronunciar sobre las nuevas medidas dictadas desde el gobierno central respecto al uso obligatorio de la mascarilla incluso en las playas. Siendo como es un municipio muy turístico y con amplios y visitados arenales el socialista expresa que “confío no Comité de Expertos, pero non me parece que haxa que ser máis restritivos no tema das praias porque o ano pasado foi ben e a xente mantiña as distancias. Ademais, ao fin e ao cabo, trátase de espazos abertos”. En este sentido valoró que “igual había que reflexionar sobre esta nova norma”.





El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, también opinó sobre esta cuestión siendo como es uno de los puntos de atracción turística en cuanto a playas más importante de la costa gallega. ““Acaban de comunicar que se vai a revisar no comité interterritorial de Sanidade o uso das mascarillas nos espazos públicos. Eu creo que nese foro perfilaranse as normas cun mellor acerto e primando a seguridade sanitaria”.





Sanxenxo es, de momento, el único ayuntamiento de la Ría de Arousa que mantiene el nivel alto de restricciones con 54 casos activos (uno más que la jornada anterior). Esto implica que la hostelería solo puede abrir en terraza y con una limitación de aforo determinada.





Por su parte Meis está desde mañana mismo en nivel medio, con la hostelería abierta con un aforo del 30 % en el interior y de un 50 % en terraza. Por lo menos hasta que el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia determine lo contrario.





En lo que respecta al resto de los concellos arousanos la situación sigue más o menos estable o, como el propio conselleiro Julio García Comesaña, decía en su última comparecencia pública “en situación de meseta”. En Vilagarcía los últimos datos ofrecidos por el Sergas al Concello apuntan a 12 casos activos, en Cambados bajan a 8 y en Vilanova y Meaño hay dos en cada uno.





Leopoldo López justifica en un tuit que estaba en Cambados para un encuentro con exiliados

Su cuenta de Twitter utilizó Leopoldo López para justificar su presencia y la de su familia en Cambados el pasado martes, lo que provocó que la Policía Local lo propusiese para sanción por saltarse el perímetro. El líder de la oposición venezolana justificó su presencia en la capital del albariño con un tuit que ponía que su presencia en Galicia es para reu­nirse con “compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro”.





“No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma”, asegura también Leopoldo López en su mensaje a través de las redes sociales. La propuesta de sanción por parte de la Policía Local de Cambados debe ser remitida ahora a la Xunta de Galicia que ayer señalaba que, de momento, no la ha recibido. El presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), Manuel Pérez Vidal, explicó que esta agrupación de diferentes asociaciones de venezolanos no ha mantenido hasta la fecha “ningún” contacto con Leopoldo López en su viaje a la comunidad gallega. Según ha podido confirmar Diario de Arousa el hombre que estaba con López en Cambados era el exembajador de España en Venezuela, Jesús Silva.