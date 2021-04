Rianxo acomete la renovación de su alumbrado con 757.649 euros y ahorrará un 60 % en su factura

El Ayuntamiento rianxeiro está llevando a cabo, a través de la empresa adjudicataria, Imesapi, el cambio de las luminarias previsto en el proyecto de renovación y adaptación del alumbrado público en la localidad que, con una inversión que asciende a 757.649 euros, que permitirá rebajar la potencia instalada de 233.390 a 110.630 Kilovatios al año, y el consumo en un 67,41%. El alcalde, Adolfo Muiños, explicó que se prevé un ahorro económico del 59,83% respecto a la factura actual. También se prevé una reducción en la emisión de carbono de 525 a 210 toneladas anuales, además de reducción en cuanto a la contaminación lumínica. Además, el primer edil detalló que este proyecto de dotación de eficiencia energética prevé la sustitución progresiva por lámparas led y la instalación de nuevos cuadros de mando.





En esta primera fase, que está financiado en un 80% por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio de Transición Ecológica, y en un 20% por las arcas municipales, se contempla el cambio de un 60% de las luminarias de todo el municipio (2.033), y de 63 de los 90 cuadros eléctricos de que dispone la red (65%) para dotarlos, entre otras medidas, de elementos de telegestión, lo que redundará en la eficiencia energética. Las luces cuentan con una garantía mínima de 5 años, periodo durante el que la suministradora se encargará de su sustitución en caso de fallo técnico.





Muiños indicó que la ejecución de este proyecto se inició en la zona rural, “mellorando substancialmente as instalacións e iluminación en boa parte dos núcleos”. Anunció que “estase a traballar xa na solicitude dunha nova axuda do IDAE para acometer o troco restante de luminarias e abranguer todo o concello”.





También detalló que en el casco urbano de Rianxo y en el polígono industrial de Té ya se acometieron algunas actuaciones puntuales, que se completarán en una segunda y definitiva fase, así como otras ayudas públicas que puedan surgir. “O nivel de satisfacción da veciñanza semella alto nos lugares onde xa se produciu o cambio, que nestes momentos vai polo 50% do previsto, cuns estándares de iluminación para as diferentes vías moi elevados e nas que as ferramentas tecnolóxicas permiten graduar a luz existente para rebaixarse en tramos horarios e adaptarse ás condicións de tránsito existentes”, dijo el alcalde.





Esta intervención incluye mejoras como 10.000 metros de cable, elementos de seguridad, 600 brazos de acero, 10 farolas para pasos de peatón y la telegestión. Además, es una de las contempladas en el recientemente aprobado Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, que prevé la reducción gradual de emisiones de CO2 en los sectores clave del 50% en edificios municipales, el 60% en iluminación pública y el 40% en edificios privados y terciarios y del transporte.