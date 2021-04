Sí, en Madrid tenemos un problema, bueno en realidad tenemos muchos pero en estos momentos el principal es el número de contagios de Covid. Y me parece a mí que en el Gobierno en vez de preocuparse y buscar soluciones se regodean de las cifras convencidos de que eso puede mermar las posibilidades de Ayuso de ganar las elecciones. Es decir están más preocupados en la batalla política que en la tragedia sanitaria.





En estos momentos el Gobierno central pone la carga de la prueba del auge del Covid en las medidas que viene adoptando el Gobierno de Madrid, como si Sánchez y los suyos pudieran presumir de eficacia. Pero ya digo que en Madrid las cifras de contagios son mas que preocupantes. ¿Está acertando Ayuso en su política anti covid? La respuesta es que parece que no. En eso se iguala a Pedro Sánchez.





Por tanto la cuestión es qué deben de hacer los responsables políticos y aquí nos encontramos con el debate de si debería restringir los viajes, pero no se trata de impedir que los españoles nos desplacemos de una comunidad a otra, sino de quienes vienen a España de vacaciones. Es bastante cínica la actitud de los gobiernos europeos incluido el nuestro. Por una parte confinan ciudades y barrios y por otra permiten ir al aeropuerto, embarcar en un avión y tomar rumbo a dónde quieran.





Alemania está “cerrada” dicen, lo mismo que Francia, pero no es verdad y la prueba está en el número de visitantes que tenemos de esos países. Y si vienen es porque pueden. No se puede restringir la libertad de movimientos de las personas, y por tanto no se puede cerrar el tráfico aéreo, de acuerdo, pero entonces que no sean hipócritas quienes denuncian que Madrid se ha convertido en una ciudad permisiva. A esto hay que añadir que hay ciudadanos que tienen un comportamiento poco civilizado, y esos ciudadanos son tanto madrileños, como del resto de España y de otras partes del mundo y están convirtiendo Madrid en una ciudad donde el Covid campa a sus anchas.





Y una de dos, o se piden PCR negativas a todo aquel que llega a un aeropuerto español o se suspenden los viajes para todos. Para los españolitos de a pie que no podemos visitar ni a nuestros familiares y para los turistas que ansían disfrutar de unos días de vacaciones.





Lo que pasa en Madrid no es solo responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, lo es también del Gobierno central y de la Unión Europea.





A cada cual lo suyo.