La culpa de todo la tiene el karma

El ministro Grande-Marlaska se ha metido en un buen lío. Hasta es posible que el responsable último de la decisión de haber destituido al coronel Diego Pérez de los Cobos porque no quiso darle información sobre las pesquisas que su departamento estaba realizando sobre la autorización de las manifestaciones del 8-M del año pasado. Hay quien asegura que el cese fue decidido en una reunión en Moncloa y que Grande-Marlaska solo ejecutó la orden. Aún así, no se libra de la posibilidad de ser juzgado por un delito de prevaricación y cohecho. Por el momento tiene el apoyo de su jefe y por mucho que la oposición pida su cabeza, Sánchez no tiene intención de dejarlo caer. Por el momento. Otra cosa será cuando la sentencia, que Interior piensa recurrir, sea firme. En ese momento son pocos los que dan un duro por la cabeza de Marlaska que, además, tiene que ver ahora como Pérez de los Cobos tiene que volver a su puesto después de que él mismo se negara a ascenderlo a General. Será cosa del karma.