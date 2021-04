Buena cosecha de medallas de la cantera arousana en Muiños

El embalse de As Conchas en Muiños (Ourense) fue el escenario este fin de semana del Campeonato Gallego de Jóvenes Promesas, que reunió a 600 piragüistas cadetes e infantiles en representación de 40 clubes gallegos. Los infantiles compitieron el domingo por la mañana sobre una distancia de 3.000 metros, mientras que por la tarde los cadetes lo hicieron sobre 5.000 metros.





En la categoría cadete femenina el Náutico de Pontecesures se impuso en la clasificación por clubes, por delante del Kayak Tudense y del Piragüismo Verducido. En cadete masculino ganó el E.P.Ciudad de Pontevedra, Náutico Firrete fue segundo y Fluvial de Lugo tercero. En la categoría infantil el Fluvial de Lugo fue el vencedor, en segundo y tercer lugar terminaron el Ría de Betanzos y Naval de Pontevedra respectivamente. El podio de la general femenina lo completaban el Ría de Betanzos, Cofradía de Pescadores Portonovo y el Náutico Cobres.





Por lo que respecta a las medallas para los representantes de Arousa, en la categoría Infantil B Sofía Parada (Piragüismo Cambados) consiguió la primera posición en mujer Kayak. En la prueba masculina de canoa Daniel Davila (As Torres) se llevó la victoria. En mujeres las tres primeras plazas las coparon las promesas arousanas, con Marta Castiñeiras (As Torres), Silvia Gago (Náutico O Muiño) y Mariña Busto (As Torres). En la categoría Infantil A, logró la victoria el palista de As Torres Jairo Zurita en canoa, el segundo puesto se lo llevó Alejandro Gómez (Piragüismo Poio-Conservas Pescamar), siendo tercero Antonio Silva (Breogán). La clasificación femenina terminó con Lara Besada (Breogán) llevándose la medalla de oro, Candela Romero (Náutico Pontecesures) fue plata. En cadetes, Pedro Torrado (As Torres) alcanzó la primera plaza en canoa. Los días 17 y 18 de abril disputarán en el Lago de Banyoles (Girona) el Nacional.