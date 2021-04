O Grove supera el medio centenar de positivos y teme un cierre de varias semanas

Preocupación, y mucha, en O Grove por el incremento de positivos en coronavirus que superan ya el medio centenar en la localidad. El alcalde grovense, José Antonio Cacabelos, confirmaba ayer 53 casos activos y que en los cribados que se están realizando tanto en los centros educativos como en el pabellón viejo de Monte da Vila ya se detectó algún caso más. El regidor socialista aclaró que son contagios en ámbitos familiares y de amigos “non de hostelería” y que son “previos á Semana Santa”. De ahí que en la localidad -y a juzgar por los criterios que se están siguiendo en el Comité Clínico para determinar los diferentes niveles de alerta- temen que el cierre perimetral y de los bares pueda prolongarse todavía semanas. “É unha noticia durísima para nós porque o turismo aquí é moi importante e estamos ás portas do verán no que pensabamos que iamos ter certa estabilidade”, expone Cacabelos. No es así. De hecho ayer se veían en O Grove las imágenes de establecimientos hosteleros cerrados, al igual que ocurría en A Pobra, también en niveles preocupantes de incidencia y con 39 casos positivos detectados en los últimos 14 días. Del cribado poblacional realizado días atrás a un total de 5.100 personas de entre 25 y 65 años el número de positivos que salió fue tan solo de tres.





También en la comarca de O Barbanza preocupa la situación de Boiro que, en apenas dos jornadas, ha pasado de contar con una incidencia bajísima a tener 22 casos positivos en los últimos 14 días según la web oficial de la Xunta de Galicia. De ahí que el Sergas decidiese programar un cribado poblacional para mañana y pasado que alcanzará a un total de 4.000 personas de entre 30 y 45 años, con el fin de determinar si hay casos asintomáticos que son contagiadores sin saberlo. En Ribeira también están pendientes del aumento de positivos, 17 en los últimos 14 días.





A Illa también estrenaba ayer restricciones con la prohibición de consumir en el interior de los bares. El número de positivos ayer era de 11 en la localidad. En el resto de la comarca la situación se mantiene más o menos estable.