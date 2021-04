O Grove bate su récord de casos en toda la pandemia con 68 positivos en covid

El número de casos positivos detectados en O Grove -un total de 68 a día de ayer- hacen que el municipio meco haya batido su propio récord de infectados por coronavirus desde el inicio de la pandemia. O Grove es ya el municipio de Galicia con mayor incidencia y uno de los tres -junto con A Pobra- que tiene las restricciones más severas de la comunidad autónoma. La situación no es fácil, teniendo en cuenta que todavía se prevé que los casos sigan subiendo derivados de la Semana Santa y también de los cribados masivos realizados hasta ayer mismo a la población, en la búsqueda de posibles asintomáticos. La situación del municipio meco choca con la del resto de la comarca de O Salnés que, más o menos, mantiene cierta estabilidad. Así pues, y aunque está en el nivel alto de restricciones, A Illa se mantiene en 10 casos positivos. Sanxenxo, en nivel medio, se mantiene con 28 y en ese mismo tramo de medidas están Vilanova con 14 positivos, Meis con 8 y Ribadumia con 6. El resto de las localidades se mantienen en el nivel más bajo y en una situación clara de estabilidad. Así pues en Vilagarcía se baja a 20 casos activos; en Cambados son 12 y en Meaño son 6. Los casos se mantienen más o menos igual desde hace ya unas semanas, en lo que se denomina “situación de meseta”.





No ocurre lo mismo en el margen norte de la Ría de Arousa. Como cabía de esperar en A Pobra siguen subiendo los casos y en los últimos 14 días son 49 los positivos diagnosticados. En Boiro -que estrena mañana el nivel alto- son 28 los nuevos positivos en ese mismo tramo. Unos números que a la hostelería de la localidad no le parecen suficientes como para decretar unas medidas que impiden el consumo en interior y lo limitan al 50 % en terraza.





Malestar en Boiro

La hostelería boirense se muestra molesta porque entiende que las medidas se aplican “basadas en suposicións de futuro e non en datos reais” y que con los datos de incidencia en la mano la localidad no estaría ni en el “nivel medio de restriccións”. Así las cosas consideran que limitar el consumo solo a las terrazas supone un “unha ferida de gravidade para os sector” que, señalan, “estaba empezando a recuperarse despois de todos os bandazos dados nos últimos meses e recuperando aos traballadores que estaban en ERTE”. Y es que el sector boirense, como también lo hicieron antes desde otros municipios de la comarca de Arousa, consideran que las ayudas activadas a raíz de la crisis del coronavirus no son suficientes par que bares y restaurantes puedan sobrevivir con medidas de estas características. Apuntan que “en Boiro todos coñecemos que o orixe dos contaxios non ten sido a hostelería” que, sin embargo, entienden que es la que está pagando los platos rotos. Entienden que ya que hay programado un cribado poblacioinal que alcanzará a unas 4.000 personas sería conveniente esperar a obtener una radiografía de cómo está exactamente la localidad y, en función de esos resultados, actuar en consecuencia.





La vacunación

Paralelamente, y según los datos oficiales ofrecidos por el Sergas, los arousanos siguen siendo llamados para vacunarse en los diferentes puntos habilitados para ello, tanto en el área sanitaria de Santiago - O Barbanza como en la de Pontevedra-O Salnés. Diferentes tramos de edad serán citados mediante SMS telefónico para recibir dosis de Pfizer o Astrazeneca según corresponda.