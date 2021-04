Solpor Studios, el proyecto musical hijo del encierro en Cornazo

Lo suyo es la música, y también el teatro, y es que cuando uno es artista todas disciplinas parecen pocas. Al menos es lo que le pasa a Josse Martínez. Este catalán de origen lleva años residiendo en Galicia y fue aprovechando el encierro motivado por la crisis sanitaria del coronavirus cuando las ideas empezaron a salir de su cabeza. En su casa de Cornazo puso en marcha Solpor Studios, un estudio de grabación del que ya han salido varios trabajos.





Lo cierto es que la vinculación de Josse Martínez con la música y la creación le viene de años atrás. Músico de profesión tocó con bandas conocidas como Meigha, pero su espina clavada era la de crear un estudio para dar rienda suelta a covers de temas conocidos y también a otros de creación propia. En todos estos meses de “encierro obligado” salieron de Cornazo varios pasajes musicales que él mismo promociona a través de las redes sociales y de su canal de Youtube. Y es que, ahora más que nunca y teniendo en cuenta la situación por la que pasa el sector cultural, las redes se han convertido en una vía de escape para la creación.





Su última “cover” se estrenó en su canal de youtube el pasado viernes. Aunque es una adaptación del archiconocido “With or without you “ de U2 tiene muchos toques arousanos, dado que en la imagen aparecen paisajes destacados como es Punta Cabalo, en A Illa de Arousa.





Dada su vinculación con el mundo del teatro para sacar adelante sus videoclips cuenta con la colaboración de amigos y compañeros de la compañía Tatana Teatro, dirigida por la vilanovesa Fátima Rey.





Los meses de limitaciones -sobre todo en el ámbito cultural- han dado para mucho y desde Solpor Studios en Cornazo han sacado ya unos cuantos temas en los últimos meses. Una forma de dar rienda suelta y salida a lo que, por las circunstancias actuales derivadas de la pandemia ha quedado entre las paredes de casas y estudios.





Solpor Studios se define como una nueva marca de creación multidisciplinar y las colaboraciones no terminan de crecerle. Un buen comienzo para un sello nacido en Cornazo.