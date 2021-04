El Concello de Sanxenxo suspende de nuevo la Festa da Raia de Portonovo

El Concello de Sanxenxo ha decidido posponer al próximo año la celebración de la Festa da Raia debido a la situación sanitaria y las restricciones vigentes por el covid. Según el gobierno local, “mantener en estos momentos la cita gastronómica portonovesa en el calendario podría suponer un paso atrás en la recuperación de la normalidad, y eso es algo que no nos podemos permitir”, y de hacerlo con las actuales limitaciones, “desluciría la tradicional celebración”. La concejala de Cultura, Paz Lago, confía que el próximo año la fiesta podrá celebrarse con normalidad y ahora anima al consumo del producto. “A homenaxe á raia e ao mundo do mar terá que ser sen celebración popular, pero iso non nos impedirá disfrutar dun producto de altísima calidade que se venderá na lonxa e nos mercados e que se poderán degustar nos domicilios e nos locais de hostalería”, asegura la edil.





En este sentido, y para promover el consumo de raya, dentro de la colaboración que el Obradoiro de Hostalería de O Salnés mantiene con la celebración de la Festa da Raia, el alumnado y profesorado se trasladaron ayer a la playa de Caneliñas para realizar un showcooking con la raya como protagonista. Con las distintas elaboraciones se realizará un vídeo que luego el Concello de Sanxenxo difundirá para dar a conocerlas en sus redes sociales. Para la grabación se ha elegido una ubicación con una gran simbología para Portonovo y que evitase la aglomeración de personas.





El producto estrella, la raya

Bajo la batuta del chef grovense Paco Caneda, los alumnos realizaron cuatro elaboraciones diferentes con la raya de Portonovo como protagonista: Croquetas de raya sobre crema de patata violeta con salsa ali-oli, Sushi de raya en el que se sustituyó el alga por el grelo; Cremoso de arroz verde y raya y la clásica raya “á caldeirada”. Caneda incide en la importancia del “punto de cocción” y en la “calidade da raia que no caso da de Portonovo non hai dúbida”.





La Concellería de Cultura realizará también una exposición en Portonovo sobre la historia y tradición de la Festa da Raia en tres ubicaciones distintas: En el campo de San Roque, en la Avenida Rafael Picó y en la carretera de A Lanzada. Hasta casi 80 imágenes de la villa marinera, de sus gentes y de las distintas citas gastronómicas celebradas a lo largo de la historia se expondrán en estos puntos de la villa portonovesa.





Showcookings por la comarca

Asimismo, esta iniciativa del Obradoiro de Hostalería promovido por la Mancomundiade de O Salnés, se enmarca dentro de un tour que realizarán por los distintos municipios de la comarca arousana, y en el que los alumnos sacan a las calles sus mejores recetas para demostrar a la ciudadanía como van evolucionando en su formación, ya que las restricciones por la pandemia les impiden ofrecer sus habituales degustaciones en la sede del taller en el Club Náutico de Sanxenxo.