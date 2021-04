El Asmubal cae con Oviedo y el triunfo de Camargo le complica la permanencia

El Asmubal Meaño no tuvo opción en Coirón ante un Oviedo superior que logró una victoria por 10 goles que complica las opciones de permanencia de las locales en una jornada en la que los resultados no acompañaron sus intereses. A pesar de que las cosas no empezaron mal para el equipo de Juan Costas, que llegó a mandar por 10-8 tras los primeros viente minutos, las asturianas endosaron un primer parcial de 0-4 y un segundo que les permitió irse al descanso 12-16.





En la segunda parte la diferencia entre ambos equipos ya fue más acentuada. El Asmubal ya tuvo muchas dificultades a nivel defensivo y en ataque cometió muchas pérdidas de balón ante la defensa del Oviedo, que manejó diferencias de más de 5 goles que le permitieron encarar la recta final del partido con mucha confianza y serenidad para ganar de forma holgada 25-35. A la derrota del Asmubal se le sumó la victoria del Camargo ante el Porriño por 25-21, por lo que a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato el Camargo suma 16 puntos y el Asmubal se queda con 13, por lo que la permanencia se pone muy complicada.





El equipo masculino logró una importante victoria ante el Novás por 29-26 en un partido que se decidió en los tres últimos minutos. La victoria permite al Asmubal llegar a la última jornada que se disputa el día 24 dependiendo de si mismo para ser campeón, ya que el Culleredo venció este fin de semana al Artai, que

será el rival en la última jornada de un Aquitania Asmubal que necesita ganar.





Ante el Novás el equipo de Víctor Garrido sufrió bastante el domingo para sacar el partido adelante. Y eso que gozaron de una renta de 12-7 en la primera parte, pero su rival nunca bajó los brazos. En la segunda parte los locales volvieron a ponerse 5 arriba (24-19), pero un parcial de 1-6 llevó el partido a un final de infarto. Felipe Lorenzo, que debutaba en los locales, fue determinante con dos goles decisivos que pusieron el 28-26 y permitieron asegurar una victoria crucial para un Aquitania que está muy cerca de hacer historia, ganando la liga y accediendo al sector.