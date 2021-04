La culpa es siempre de las elecciones

EL ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es de esos a los que los de Podemos no le hacen mucha gracia. En más de una ocasión se ha enzarzado en duras discusiones con los que son socios del Gobierno que integra, pero parece que ayer se le acabó la paciencia. De nuevo los podemitas han vuelto a la carga con la reforma de las pensiones, como si no fueran conscientes de que queda poco dinero para la fiesta que Podemos busca para los jubilados y no ha dudado en hacer público su enfado. Eso sí, como para guardarse las espaldas, al final, lo ha achacado todo al período electoral en el que estamos en Madrid. Será eso.