La comisión de planificación del futuro del Pazo de Goiáns visitó sus obras para decidir sus usos

Integrantes de la Comisión de Avaliación e Planificación do Futuro do Pazo de Goiáns tuvieron la oportunidad de visitar recientemente la ejecución de las obras de restauración en dicho inmueble y el acondicionamiento de la finca y su entorno, y conocieron de primera mano su estado, pudiendo comprobar así como los trabajos avanzan en su interior con la colocación de la iluminación tipo led en la planta baja y de la madera que conforma el suelo del primer piso. Desde el Ayuntamiento boirense indicaron que dicha comisión celebró una nueva sesión, con la participación de expertos en varias áreas y materias, para trabajar en los usos que se le pueden dar al edificio y a la finca una vez rematen las obras. La mesa de trabajo fue presidida por el alcalde, José Ramón Romero, quien manifestó a su conclusión que “a obra de rehabilitación do Pazo de Goiáns está previsto que estea rematada para comezos do verán, polo que é importante comezar a definir os posibles usos que vai ter o inmoble e a súa contorna, coa intención de sacar o seu máximo potencial e que toda a veciñanza de Boiro e da comarca poida desfrutar del”, afirmó el mandatario local.