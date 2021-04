El Ribadumia retoma la liga con derrota por la mínima en Cantarrana

El Ribadumia retomó la competición con una derrota ayer en Cantarrana ante un Viveiro que marcó el único gol del partido al inicio de la segunda parte sobre un terreno de juego muy blando e irregular. El equipo de Luis Carro gozó de ocasiones para salvar al menos un punto en la segunda parte, larguero incluido, si bien los locales también gozaron de claras opciones para sentenciar en una segunda parte que poco tuvo que ver con la primera.





El Ribadumia estuvo bien en el primer tiempo, fiel a su 4-4-2 y neutralizando a un rival con mucha facilidad para generar y llegar al gol como local. El Ribadumia no gozó de ocasiones en la primera parte pero consiguió que el Viveiro tampoco le hiciera daño. Al inicio de la segunda llegó el 1-0 en una transición por banda del Viveiro que finalizó Meitín con acierto tras el pase atrás de un compañero en área. El 1-0 cambió el guión del partido, el Ribadumia arriesgó y tuvo que echarse hacia adelante, sin posibilidad de hacer juego combinativo porque el terreno de juego no lo permitía. El equipo de Luis Carro llegó con vida al tramo final después de que los locales desperdiciaran claras ocasiones para sentenciar. No acertó el Viveiro y con el partido más abierto el Ribadumia tuvo las suyas para empatar, sobre todo en un remate de Hugo Soto en una buena situación para el atacante de Vilaxoán y con un disparo de Giráldez que repelió el larguero.





Pese a todo Luis Carro reconoció al final del partido la justicia del resultado en una tarde en la que “no estuvimos demasiado bien tras hacer una buena primera parte”.





Con este resultado y todavía con el partido pendiente en A Senra ante el Estudiantil, el Ribadumia es quinto a 5 puntos de los puestos de permanencia y a 6 del líder del grupo de la permanencia Arzúa, que será su próximo rival el domingo en A Senra.