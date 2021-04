Seis medallas arousanas en el Nacional de Promesas en Banyoles

Una notable representación de la cantera de los clubes arousanos se desplazaron hasta la localidad gerundense de Banyoles para disputar el fin de semana el Campeonato de España de Jóvenes Promesas, que reunió a más de 800 deportistas del territorio nacional en las categorías infantil y cadetes. Después de dos días de competición el Piragüismo Aranjuez se hizo con el título de campeón de España. El mejor equipo gallego en esta edición 2021 fue el Fluvial de Lugo al conseguir la sexta posición de la general por equipos, justo por delante del Náutico Pontecesures, que fue séptimo.





Varios piragüistas arousanos se subieron al podio en Banyoles. El sábado en las pruebas de categoría infantil sobre la distancia de 3.000 metros, Lara Remigio, del Breogán de O Grove, se proclamó campeona de España Infantil A en C1 con un tiempo de 7:50.99. Mientras que Sofía Parada, del Piragüismo Cambados, consiguió el bronce en Infantil B K1 tras la descalificación de la kayakista que fue tercera por una cuestión técnica del pesaje de la embarcación.





Además, Candela Romero (Náutico de Pontecesures) fue cuarta en la prueba que ganó Remigio Besada. Marta Castiñeiras (As Torres) fue quinta en Infantil B C1, justo por delante de Silvia Gago (Náutico O Muiño de Ribadumia). Jairo Zurita (As Torres) y Jaser Antonio Silva (Breogán) fueron noveno y décimo en Infantil A C1, mientras que Daniel Davila (As Torres) acabó quinto en Infantil B C1





El domingo se llevaron a cabo las finales en categoría cadete sobre una distancia de 5.000 metros, de nuevo con protagonismo de las jóvenes promesas de Arousa. En Cadete B C1 el Náutico de Pontecesures hizo doblete de la mano de Natalia Varela, que logró la medalla de oro, y su compañera Nerea Novo, que se hizo con la plata. Por su parte Lucía Tenreiro, del Club Piragüismo A Illa, consiguió la medalla de plata en la prueba de kayak.





En Cadete A, el vilagarciano Pedro Torrado, que defiende los colores del Club As Torres de Catoira, se proclamó campeón de España en C1 tras dominar a placer la prueba y acabar con un tiempo de 25:51.48, superando en 47 segundos al segundo clasificado. También destacó la séptima plaza de Antón Dorado (A Illa) en Cadete B K1.





Cabe destacar los resultados cosechados por los representantes del Club Breogán de O Grove después de sobreponerse a un viaje accidentado debido a la avería del carro que transportaba sus embarcaciones, que convirtió en una auténtica odisea de casi 20 horas el trayecto desde O Grove a Banyoles.