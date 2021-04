El Asmubal consuma su descenso tras perder en Vigo

No pudo ser. A falta de una jornada para la conclusión del campeonato de liga el Asmubal Meaño consumó este fin de semana su descenso de División de Honor Plata al perder en Vigo ante el Carballal por 32-24. A falta de una jornada el Asmubal ya no tiene opciones de ser uno de los dos mejores antepenúltimos de los cuatro grupos de la categoría nacional, por lo que pierde matemáticamente la categoría después de un tramo final del campeonato marcado por la derrota en Tenerife y los entrenamientos plagados por las bajas debido a las obligaciones académicas de las jugadoras.





El sábado en Vigo ante el Carballa todo se torció desde el inicio con el parcial de salida a favor de las locales de 6-0. El técnico visitante Juan Costas logró reconducir la situación tras un tiempo muerto y las meañesas redujeron la renta hasta el 16-13 al descanso, que las mantenía con opciones de puntuar. Pero en la segunda parte el Asmubal no fue a más y se vio claramente superado en la segunda parte por su rival tras un parcial de 4-0 que puso el 23-17 en el marcador a falta de 18 minutos.





El Asmubal no tuvo opción de voltear la situación, incluso se dejó llevar en los últimos minutos. “Algo hemos estado haciendo mal para no llegar ya a este final de temporada. En una liga nacional como esta, y con un plantel corto, todo se nos hizo largo, y en los momentos decisivos se nos encogió el brazo”, reconoce el técnico Juan Costas. “Las jugadoras forman un equipo humano muy bueno, eso hace que me haya sentido a gusto, y al final acabamos con la sensación de un trabajo incompleto, pero también con la sensación de margen de mejora para poder seguir haciendo crecer el proyecto”.





El Asmubal se despedirá de la categoría el sábado a las 19 horas en el pabellón de Coirón-Dena ante el Cleba en la última jornada de liga.