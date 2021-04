El CIS dice que en Madrid no hay nada decidido

Después del debate a seis de la campaña madrileña se hacía necesaria la publicación de un barómetro del CIS, no vaya a ser que los votantes se queden con sus propias ideas sobre cada candidato en lugar de dejarse guiar por lo que dicen las encuestas. Así que Tezanos presenta un panorama en el que, contra lo que asegura el resto de predicciones, Ayuso no solo no logra la mayoría absoluta sino que tendría en el aire su gobierno, ya que sus presumibles escaños y los de Vox podrían no ser suficientes para hacerse con el control. Eso no significa que al PSOE y a Podemos les vaya a ir bien, hay cosas que no se pueden salvar ni maquillar. Y si había alguna duda, el cierre de Gabilondo en el debate diciendo “Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones” terminó de disiparlas. Con lo fiable que parecía este hombre... En resumen, que según el CIS no está todo el pescado vendido, aunque dé la sensación de que el barómetro tiene más de deseo que de realidad.