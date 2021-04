García retira áreas de gobierno a los tres concejales críticos y el PSOE de Catoira pide que dimitan como ediles

El alcalde de Catoira ha sido firme. La decisión de tres concejales de su grupo de gobierno de votar en contra de los Presupuestos del veterano regidor fue entendida por Alberto García como una traición y las primeras consecuencias llegaron ayer. García ha decidido retirar todas las competencias en áreas de gobierno a Dani Touriño, Roberto Bouzón y Purificación Quintáns y ha nombrado teniente de alcalde al único hombre de su equipo que permanece a su lado, Javier César Costoya. “Todas as competencias recaen en min”, advierte el primer edil.





La segunda decisión, como ya se preveía hace unos días, es que este mismo jueves a las 10 de la mañana el alcalde se somete a una moción de confianza vinculada a los Presupuestos, una maniobra encaminada a lograr aprobar unas cuentas que no convencieron a los tres ediles socialistas que justificaron su voto en contra por las tres liberaciones que contempla y por el apartado de dietas.





Si la moción de confianza no sale adelante -que es lo previsible, dado que no dan los números con un grupo de gobierno dividido- la oposición tiene un plazo de un mes para presentar una moción de censura con una alternativa a la Alcaldía. Algo que -salvo una interpretación muy retorcida de la legislación vigente- no es posible en Catoira porque la mayoría de los ediles ya firmaron una moción en este mandato. Sin esa moción de censura las cuentas quedarían automáticamente aprobadas en un mes. Todo parece abocado a que García seguirá en la Alcaldía con Costoya de mano derecha y con el beneplácito que los conservadores de Iván Caamaño le han demostrado desde hace casi un año.





La amenaza del transfuguismo

Sobre la evidente ruptura del gobierno en Catoira la dirección provincial de PSOE no ha dicho absolutamente nada. Sin embargo sí lo ha hecho la ejecutiva socialista de Catoira que se reunía este pasado fin de semana para analizar la situación. En un comunicado público la agrupación local cierra filas en torno a Alberto García al que muestran su “apoio incondicional”. Recuerdan además que “mal que lle pese ao BNG e a algúns membros do grupo municipal obtivo a confianza da maioría dos veciños de Catoira nas últimas eleccións locais”. Al contrario de lo manifestado con su voto por Dani Touriño, Roberto Bouzón y Purificación Quintáns en el Pleno de los Presupuestos de la pasada semana los socialistas catoirenses muestran su apoyo a las cuentas “porque son boas para Catoira e máis que nunca necesarios tendo en conta a crise sanitaria, social e económica que estamos a vivir”.





A mayores, y si el propio Alberto García advertía que no habla “con aqueles que me clavan un puñal pola espalda”, la ejecutiva local también lanza un mensaje a los tres ediles críticos. Les recuerdan que “por lealdade co partido e disciplina do grupo municipal deberán propiciar a aprobación dos citados Presupostos”. Van más allá y dicen que, de no hacerlo, solicitarán su dimisión y la entrega de su acta de ediles “sen prexuízo de que sexan expulsados do grupo municipal para ser tratados legalmente como tránsfugas”.





La situación se enquista y nada parece prever una reconciliación dentro del grupo socialista como sí ocurrió tras la moción de censura de 2020.