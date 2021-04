Los cribados en Cambados y Ribeira arrojaron solo un positivo en cada convocatoria

Los cribados poblacionales realizados en la jornada del domingo tanto en Ribeira como en Cambados arrojaron tan solo un resultado positivo en covid en cada una de las convocatorias. Según los datos facilitados por el Sergas en la localidad cambadesa acudió a las pruebas el 52,7 % de los convocados, todos ellos jóvenes de entre 20 y 29 años. La participación a la cita de la Casa do Mar de Palmeira fue mayor y superó el 73 % de los convocados en edades comprendidas entre los 15 y los 99 años. También ahí, solo un positivo. Las dos localidades mantienen más o menos estable el comportamiento de la pandemia en sus límites territoriales.





Precisamente los límites, pero de Vilanova, fueron controlados ayer por agentes de la Policía Local. Las autoridades querían cerciorarse de que todo aquel que entraba y salía de la localidad lo hacía con causa justificada, dado que Vilanova está desde ayer en nivel máximo de restricciones con la hostelería cerrada y con la prohibición expresa de entrar y salir de la localidad. Ayer mantenía la cifra de 39 casos activos. En O Grove, el otro municipio de la comarca de O Salnés con las medidas más severas, son 36 los casos positivos. La situación en A Pobra, que al menos de momento mantiene las restricciones máximas, también ha mejorado notablemente. Sobre ello hablaba ayer el gobierno local que solicitó una explicación al Comité Clínico sobre los motivos que lo llevaban a mantener las restricciones más severas en el concello. La respuesta fue que “téñense en conta factoras como a evolución do número de casos e as características dos abrochos que se están a producir, o que fan que a situación sexa considerada como de maior risco de transmisión dentro do concello”.





En todo caso la evolución de todos los concellos se analizará hoy en una reunión del Comité Clínico. En el resto de concellos Vilagarcía mantiene 64 casos activos, mientras que en Sanxenxo hay 19. En Meaño son 14 y en Ribadumia un total de 16 las infecciones activas. En A Illa la situación está muy controlada con solo cuatro positivos. En el global del área sanitaria hay 485 casos activos con 7 personas ingresadas en el Hospital do Salnés.