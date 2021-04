El Gobierno prohíbe vertidos en el punto situado al oeste de la isla de Sálvora

El Gobierno central comunicó recientemente a la Xunta de Galicia su decisión de no permitir más vertidos en el punto hasta ahora autorizado situado al oeste de la isla de Sálvora. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico exige la realización de un estudio de alternativas y con este objetivo ya comenzaron a moverse desde la Consellería do Mar.





La presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, se reunió ayer con los presidentes de las cofradías de la Ría de Pontevedra, ya que aunque esta decisión a fecta a todos los dragados previstos para el sur de Galicia, el de Lérez, que ocasionó toda la polémica, es también uno de los más esperados. La entrevista ya había sido solicitada con anterioridad por los patrones mayores, que hoy fueron informados de los pasos a dar. Lenguas afirmó que su departamento está impulsando, con carácter urgente, una comisión técnica con las Autoridades Portuarias estatales ”afectadas tamén pola decisión do Ministerio de Transición Ecolóxica”, señalan desde la Xunta, para proponer posibles alternativas para un nuevo punto de depósito “estable”. La administración autonómica considera que esta medida “condiciona” los avances para el dragado del Lérez.





Posturas enfrentadas

La Consellería do Mar siempre defendió que lo depositado “no exterior da Ría de Arousa, por fóra da contorna protexida da illa de Sálvora”, no contiene materiales contaminantes. Asimismo, defiende esta medida para dar salida a los dragados pendientes no solo en Pontevedra, sino en zonas arousanas como O Grove, Cambados o Carril.





Sin embargo, el anuncio hace casi dos años del depósito de los restos del dragado de Lérez en Sálvora despertó una oleada de indignación en Arousa, tanto entre el sector del marisqueo como entre plataformas ecologistas, como la PDRA, y diversos grupos políticos. Fue una de estas formaciones, Galicia en Común, la que llevó al Congreso la eliminación de este punto a través de los diputados Antón Gómez- Reino y Yolanda Díaz, antes de que esta última fuese ministra. El Gobierno de coalición da ahora un paso en este sentido, apelando a criterios medioambientales.