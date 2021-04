Las obras del auditorio de Ribeira empezarán en un mes y se prevé que rematen en verano de 2022

Dentro de aproximadamente un mes dará comienzo en una parcela pegada a la Praza do Centenario la construcción del nuevo auditorio municipal ribeirense que, si no surgen imprevistos, estará rematada e inaugurada en lo que el alcalde hizo llamar “o primeiro verán pospandemia”, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras se fijó en 15 meses. Así se dio a conocer en la escenificación de la firma del contrato para levantar esa nueva infraestructura cultural, que será ejecutada por la UTE integrada por Xestión Ambiental de Contratas, S.L., y Prace Servicios y Obras, S.A., con una inversión de 3.977.965 euros, dándose la circunstancia de que fue la única empresa que se presentó en la primera intentona de contratación, que resultó fallida al considerarse que el presupuesto por el que salió a licitación no era suficiente.





En el acto que se estamparon las rúbricas participaron el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, y Fernando Guillermo Iturralde García-Diego, en representación de la citada unión temporal de empresas. El mandatario calificó como “unha das obras máis importantes da historia desta Administración” este futuro auditorio, que se realizará siguiendo las indicaciones del proyecto titulado “Choiva, pedra e cristal”, redactado por los arquitectos Antonio Pons Cañellas, Anna Gorrochategui Matas y Bernat Pons Vidal, que ganaron el concurso de ideas convocado a tal efecto. Ruiz Rivas añadió que no sólo será un exponente de nueva arquitectura en Ribeira, sino que llevará aparejada una transformación urbana de la zona en que se emplazará, junto al parking de la Praza do Centenario, respecto al que anunció que esta semana podría pasar a manos municipales.





El alcalde de Ribeira recordó que está actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (Edusi) ‘Máis Ribeira Atlántica’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y que también está subvencionada por la Xunta de Galicia y para la que la Diputación de A Coruña también comprometió su aportación. Esta infraestructura, cuyas dimensiones la situarán dentro de los auditorios de gran formato de Galicia, tendrá una sala principal con aforo para 464 personas y otra polivalente de 120 plazas, un aula de ensayos de espectáculos de danza, música o teatro, con posibilidad de subdividirse, y un vestíbulo -a través del que se relacionan los tres principales espacios y será un nuevo lugar de representación escenográfica con una escalinata en forma de grada-, se compone de dos plantas sobre rasante, un semisótano y un sótano.