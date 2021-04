Marcelo podría ser la clave electoral

Los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid van a tener suerte de que se celebren antes del partido de vuelta de las semifinales de Champions, porque como los blancos no vuelvan de Londres con el pase a la final igual más de un madridista lo pagaba con Ayuso por convocar los comicios y con el PSOE y Ciudadanos por provocarlos. Y es que Marcelo está seleccionado para una mesa electoral y no va a poder viajar con el equipo. Y vista la imagen de la ida, no están las cosas como para perder efectivos. Parece mentira que los políticos no sepan que con el fútbol no se juega.