Ribeira trabaja en un proyecto para crear un corredor ecológico en torno a la Pedra das Cabras

“A verdade é que case será outra Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (Edusi) ‘Máis Ribeira Atlántica’, que pode chegar a financiar proxectos por cinco millóns de euros”. Con estas palabras se refirió el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, un programa que promueve la Secretaría del Estado de Turismo, dirigido a localidades con el atractivo de sol y playa, en sitios urbanos o rurales o en espacios naturales protegidos. El Concello ya trabaja en la elaboración de una serie de proyectos que permitan avanzar en la transformación de la capital barbanzana como un destino turístico basado en la sostenibilidad económica, medioambiental y territorial, “e espero que cos méritos que ten Ribeira como municipio de interese turístico, e por ser un destino sostible cun parque nacional e outro natural, deberiamos saír ben parados”. La cofinanciación de la inversión a realizar se repartiría a partes iguales entre el Estado, la Xunta y el Concello.





Entre esos proyectos se contempla hacer un corredor ecológico en torno a la Pedra das Cabras y la recuperación de los 14 molinos que hay en sus inmediaciones, pero también poner al descubierto y recuperar en su totalidad la muralla del castro de Porto Baixo, obras de peatonalización y actuaciones de ahorro energético con vehículos eléctricos, entre otras actuaciones que precisarían de grandes inversiones.





Así lo detalló el regidor local en el debate de una moción del PBBI en la que solicitaba la señalización del petroglifo de Pedra das Cabras y su entorno, la colocación de papeleras para que los visitantes depositen sus residuos y su mayor promoción, así como la creación de un aparcamiento y una ruta de senderismo y que haya mayor vigilancia policial.





La propuesta salió adelante, con el apoyo unánime de todos los integrantes de la corporación, a través de una enmienda de sustitución presentada por el PP en la que se faculta al alcalde a realizar las gestiones con los propietarios de las parcelas en las que se sitúa la Pedra das Cabras, así como los molinos, para poder actuar en la mejora y puesta en valor de ese entorno, y mejorar la señalización y las medidas tendentes a la limpieza y acondicionamiento de ese lugar. La portavoz del grupo municipal popular manifestó que le entristece la proliferación de vertederos incontrolados, “e non entendo como a xente carga o lixo no seu coche para ir a deixalo nun entorno tan maravilloso, cando pode levalo e entregalo gratuitamente no punto limpo”.





El grupo de gobierno indicó que confía que la señalización esté lista en mayo, y que se pueden dar otros primeros pasos a corto plazo en cuanto a desbroce y limpieza de esa zona y la colocación de una isla de contenedores a la entrada. También dijo que los dueños de las fincas con los que han podido hablar han mostrado buena disposición para llegar a un acuerdo de compra, para luego poder protegerla y lograr que perdure en el tiempo.