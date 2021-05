Augusto Chaves: “Mentras teña sangue nas veas seguirei con Esperanza”

La cara más visible de Esperanza Salnés, Augusto Chaves, da un paso a un lado y ha decidido dejar la presidencia y la representación legal de la asociación tras cinco años siendo la cabeza absoluta del colectivo. La difícil situación por la que atraviesa la entidad desde hace años, supone un importante esfuerzo y una presión que Augusto ya no tiene fuerzas para asumir en solitario. A eso se le suman problemas de salud que le obligan a salir de la primera línea de batalla.





Pero que no se levanten las alarmas, Augusto Chaves seguirá en Esperanza Salnés, en su puesto de gerente tal y como viene haciendo desde hace 22 años, y desde ahora, la nueva presidenta y representante legal de la asociación es Isabel Baliñas Rodiño, madre de uno de los usuarios y vecina de Ribadumia.





“Hai cinco anos tiven que asumir todos estes cargos porque non había ninguén disposto a facelo e non podía deixar que Esperanza Salnés desaparecera. Foi un desgaste persoal moi importante, teño problemas de saúde e estou queimado de tanto loitar, pero orgulloso do traballo que desempeñei dende que fai 23 anos cheguei a Esperanza. Non saquei ningún beneficio económico e paguei con creces coa saúde”, explica Chaves quien envía un mensaje de tranquilidad y asegura que “Non vai cambiar nada para os nosos usuarios, simplemente agora terei unha persoa de man”.





Desgaste e incertidumbre

Y es que la caótica situación por la que atraviesa Esperanza Salnés viene de lejos y su salud económica sigue agravándose. “Levamos arrastrando déficit de 8.000 euros dous anos seguidos, traballando con pólizas bancarias sobre as subvencións que recibimos. O Concello de Cambados, grazas ao edil Tino Cordal, é a administración que máis nos está axudando, con 16.000 euros, a Xunta danos 15.000 euros a través de Vicepresidencia e a Diputación aporta 10.000 euros pero se queda corta. Estamos moi agradecidos pero as axudas non chegan para manter a actividade todo o ano”, señala el gerente, quien avanza que se está estudiando la posibilidad de prestar atención a sus 17 usuarios durante nueve meses al año para evitar el cierre total. “Non sei se poderemos seguir prestando servicios máis aló do mes de setembro”, lamenta Augusto. Sobre este límite, reconoce que “moita xente pensa que sempre estamos así e ao final imos saíndo adiante, pero chegará un día no que non se pode máis e haberá que pechar”.





Pese a todo, Augusto Chaves saca fuerzas de flaqueza y garantiza que “Mentras teña sangue nas veas seguirei con Esperanza. Cada día que me levanto da cama solo teño na cabeza os obxetivos para intentar sacar adiante a asociación. Moitos rapaces e rapazas da comarca e as súas familias precisan da nosa axuda”.





Torneo de golf en Meis

Para echar una mano y dar un pequeño respiro a la entidad, la Mancomunidade de O Salnés en colaboración con el campo de golf de Meis, presentan hoy un torneo solidario en beneficio de Esperanza Salnés para recaudar fondos que les permita seguir con su actividad. “Agradecemos moito esta aposta do xerente da Mancomunidade, Ramón Guinarte, e da súa presidenta Marta Giráldez, para botarnos unha man, porque levamos 25 anos sempre con moitas dificultades”, lamenta Chaves.