El movimiento memorialístico exige medias urgentes para evitar un nuevo “expolio” en Meirás

Continúan los movimientos para evitar “outro espolio” en Meirás. Con esta intención, colectivos memorialísticos, asociaciones culturales y entidades de diversos ámbitos, convocan una movilización para el próximo 19 de junio en “defensa do pazo” y “contra a rapiña” de los herederos de Francisco Franco, y de esta manera, “reactivar o movemento social que permitiu a recuperación” de As Torres de Meirás.





Así, la Iniciativa Galega pola Memoria, de la que actúan como portavoces los investigadores sadenses Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, animan a la sociedad civil a “levantar unha fronte de oposición á decisión da xustiza española de consentir que os Franco poidan perpetrar un último espolio en Meirás”.





La iniciativa, según indicaron los impulsores, nace “contra a pasividade do Estado e da Xunta de Galiza, que aínda non foron quen de contestar esa decisión” y “para esixir dos poderes públicos que respondan esta interpretación da sentenza do xulgado de primeira instancia sobre a devolución do pazo ao patrimonio público realizada nun auto xudicial recente que ampara a propiedade dos Franco dos bens mobles de Meirás”, señalan sobre la decisión de la Audiencia de A Coruña.





En este sentido, apuntan que la Administración del Estado “debe establecer con carácter inmediato unha estratexia que permita devolver agora e no futuro aqueles bens que figuran en diferentes inventarios confeccionados a instancias xudiciais”, e insisten en que la Xunta “debe incorporar, como anexo á declaración de BIC (Ben de Interese Cultural) de Meirás, o inventario de bens mobles e vinculalos á categoría de protección da que goza na actualidade o espazo como Sitio Histórico”.





En cuanto al inventario de bienes, la Iniciativa Defende Meirás considera “só teñen que publicalos para que queden protexidos da rapiña dos Franco e evitar así a súa saída de Meirás”. “E para facer iso, o conselleiro non precisa encargar informes xurídicos nin esperar por eles, pode facelo xa”. que irás”, señaló Carlos Babío.





Congreso

El BNG, El BNG, a través de su diputado Néstor Rego, también registró una iniciativa en el Congreso para exigir que el Gobierno de España que “actúe decididamente e con axilidade, utilizando as ferramentas legais das que dispón, para paralizar a retirada dos bens inmobles de Meirás”.





Así, el representante nacionalista insistió en que, “de ser necesario”, se presente una nueva demanda para solicitar la titularidad de estos elementos con el objetivo de “evitar un novo espolio do patrimonio cultural e artístico do pueblo gallego”, indicó Rego.





En este contexto, señaló que “hai medidas legais que poden adoptarse de forma urxente para evitar que los Franco leven o patrimonio de Meirás”





En relación con las estatutas del Mestre Mateo, el alcalde de Samtiago, Xosé Sánchez Bugallo, admitió que la petición de los herederos del dictador para retirarlas del pazo supone “un problema, no pequeño” de cara a poder recuperarlas, pues pese a que tienen la categoría de BIC, los Franco cuentan con una sentencia judicial que le otorga la propiedad de las figuras de Abraham e Isaac.





Aunque esta decisión está recurrida al Tribunal Supremo, considera que “tenemos que tener claro que existe esa sentencia y que, por tanto, no nos la podemos saltar, independientemente de que no la compartamos”.