A carreira Camiño das Letras regresa para celebrar a figura de Xela Arias

A carreira ' Camiño dás Letras' regresa este ano na súa VII edición para celebrar a figura de Xela Arias este 17 de maio, cunha iniciativa na que se unen a difusión da cultura, o patrimonio coa práctica deportiva e os hábitos de vida saudables.





A proba non puido celebrarse o pasado ano debido á irrupción da pandemia provocada pola covid-19, que xerou unha onda de aprazamentos e cancelacións de eventos debido ás restricións impostas para manter a seguridade sanitaria.





A organización decidiu recuperar a proba este ano, cunha inscrición limitada e cun protocolo con medidas específicas para ofrecer garantías a todos os participantes.





A proposta, impulsada por ' Xurdir', en colaboración coas secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura e o apoio de entidades privadas, foi presentada este mesmo mércores en Santiago.





A proba conecta os municipios de Boqueixón e de Santiago e percorre parte da 'Vía dá Prata'. En concreto, a carreira celebrarase en formato contrarreloxo e arrincará ás 10,00 horas do Pico Sacro, cun percorrido de 15 quilómetros cara á Cidade da Cultura de Galicia.





O dispositivo consistirá en saídas de dúas en dúas, para evitar aglomeracións de participantes, e organizarase en cinco categorías. Así mesmo, un 'director covid' velará polo cumprimento de todos os requisitos e medidas de seguridade.





Prazas esgotadas

A organización destacou o interese da sociedade pola práctica deportiva tras meses de confinamentos e restricións, posto que as inscricións pecháronse nunhas horas tras completar a cota de 200 participantes. Cada un deles recibirá un libro regalo no momento da entrega do dorsal.





O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, incidiu na importancia de "recuperar" esta iniciativa na que a literatura cohabita coa actividade deportiva e que foi gañando "cada ano máis afluencia" desde a súa primeira edición.





Neste sentido, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, sinalou que ese "vínculo" da difusión e a creación cultural coa práctica deportiva ofrece un formato "interesante" e aberto á sociedade, ademais de permitir lembrar e reivindicar "o legado" da poeta Xela Arias, homenaxeada este ano nas Letras Galegas.





Precisamente, no mesmo acto atopábase Xulio Gil, en representación da familia, quen trasladou a súa felicitación a todos os implicados por esta iniciativa, posto que a celebración de actos "transversais" fala ben "da normalización cultural" de Galicia e representan a "interconexión" entre disciplinas que Arias exemplificou en vida.