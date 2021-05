La interacción laboral entre concellos limita la eficacia de las restricciones en O Salnés

La gran interacción laboral entre los concellos es una de las causas que limita la eficacia de las medidas restrictivas en la comarca de O Salnés. Así lo manifestó ayer el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez, que aún así incidió en que “as medidas, se se cumpren, funcionan”. El gerente destacó que hay concellos de pocos habitantes que tuvieron una incidencia acumulada porque “pese a perímetros establecidos a causa laboral é unha causa xustificada”. Aún así puso como ejemplo a O Grove en donde el perímetro logró que pasase del nivel máximo de restricciones al más bajo y con solo 13 casos activos. Ese nivel máximo es el que tiene ahora Vilanova y el que se impondrá a partir de mañana en Cambados, en donde los casos no paran de subir. La alcaldesa de la localidad, Fátima Abal, reconocía ayer que el decreto de cierre de bares y perímetro no los pilló por sorpresa. Manifestó que “aínda que os gromos están localizados si é certo que houbo asintomáticos que non sabían que eran positivos e que estiveron levando vida normal”. Además apuntó que “hai que ver tamén a repercusión do domingo pasado, que foi Día da Nai, e que somos conscientes de que houbo comidas familiares e reunións”. Lo cierto es que la evolución de la pandemia en la capital del albariño continúa imparable y el Sergas comunicaba al concello un total de 11 positivos más que hacen ya 69 personas infectadas de covid.





La interacción laboral de la que habla el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés es uno de los argumentos que también utiliza el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, para hablar de la situación epidemiológica del municipio. “El foco que hubo en la empresa de Vilagarcía fue el que nos llevó a esta situación por encima de los casos que teníamos que estaban dentro de los límites normales”, explica el regidor conservador. Ayer tenían 34 positivos detectados. El alcalde manifestó que la preocupación estaba en el foco del colegio de Corón “en el que hay 14 casos, el último registrado el pasado día 3”. Esta situación ha llevado al Sergas a programar un cribado masivo que afectará a todo el alumnado del centro -sin excepción- con el objetivo de detectar posibles casos asintomáticos.





Nueve positivos ya relacionados con el cerquero de aguiño

El brote de Covid-19 detectado inicialmente en ocho de los doce tripulantes de un cerquero de Aguiño sigue aumentando su cifra de afectados. Después de que trascendió que se infectaron dos familiares de uno de esos marineros, de 38 años, que dio positivo y todavía permanece en la unidad de críticos del Clínico de Santiago, ayer se supo que un noveno marinero de ese pesquero también se contagió. Se trata de un ribeirense que desde su llegada presentaba síntomas, con tos fuerte y dolor en el pecho. Ayer le comunicaron que la última PCR a la que fue sometido dio positivo en coronavirus.





No es el único cribado que se realizará en Vilanova. De hecho hoy mismo están llamados a la prueba PCR los vecinos de entre 50 y 64 años de edad. Una franja que en la localidad alcanzan las 1.600 personas.





Además el Sergas también tiene programado para las jornadas de mañana, el sábado y el domingo un cribado poblacional para los vecinos de entre 30 y 49 años de Vilagarcía. Será en Fexdega y llegará a un total de 4.800 personas. Serán convocados mediante SMS y dado que se comparte espacio con la vacunación el acceso será por el aparcamiento trasero de la nave de A Maroma. Según los datos oficiales que el Sergas comunica cada día a los concellos en Vilagarcía había ayer 64 casos activos. Sigue, según lo último decretado por el Comité Clínico de la Xunta, en nivel medio de restricciones.





Por otra parte municipios como el de Meis conseguían ayer llegar a los 0 contagios por covid y en Sanxenxo son 12 los infectados, en Meaño son 7 y en Ribadumia un total de 10.