BNG y Ciudadanos piden un pleno extaordinario para que Telmo Martín rectifique su decisión sobre Emerxencias

Las portavoces de los grupos municipales del BNG, Sandra Fernández Agraso, y de Ciudadanos, Vanessa Rodríguez Búa, solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario que permita al gobierno de Sanxenxo rectificar su decisión de “desmantelar” el Servizo municipal de Emerxencias.





Ambas ediles invitan al resto de los grupos de la oposición a sumarse a esta iniciativa y alentan al ejecutivo de Telmo Martín a que inste a la Xunta a equiparar el compromiso económico con Emerxencias de Sanxenxo con la aportación que hacen a los GES en otras comarcas o, en todo caso, a explicar las verdaderas razones por las que insisten en “fulminar” dicen, “un servizo que inflúe directamente na calidade de vida e na seguridade dos veciños”.





Fernández Agraso reitera que se trata de un servicio supramunicipal que da cobertura a más de 50.000 vecinos de Sanxenxo, O Grove, Meaño y Poio y que el recorte de su plantilla va a afectr a las excarcelaciones en los accidentes de tráfico en los que “os segundos son vitais”, o a las intervenciones en los incendios en viviendas “poñendo en perigo ás posibles vítimas e aos propios bombeiros, ademáis de aumentar o tempo de resposta, onde un minuto é a diferencia entre vivir ou morrer”.





Tanto Fernández Agraso como Rodríguez Búa coinciden en que los verdaderos motivos del desmantelamiento no tienen relación con el ahorro económico, tal y como argumentó el gobierno de Telmo Martín en el último pleno, ya que ”os seis efectivos que serán apartados do Servizo de Emerxencias para integrarse no de Medio Ambiente continuarán a cobrar o seu salario do Concello pero nunha área que carece de subvención algunha”, señalan.





Para Rodríguez Búa la única razón que motiva la decisión de Telmo Martín es “ter a todo o mundo a súa disposición para dispor dos recursos municipais como se lle antoxe e seguir cunha política de favores que lle garantice apoios de cara ás futuras eleccións. Un actitude de auténtico cacique”.





Asimismo, para la portavoz de Ciudadanos tampoco vale el argumento del gobierno de “buscar un reforzo da prevención”, ya que según afirma, “na primeira reunión cos traballadores non se lles trasladou en que servicio ían ser reubicados, ademáis de que a propia plantilla mostrouse disposta a colaborar nesas presuntas tarefas preventivas sempre e cando se mantiveran os 18 postos de traballo, sin encontrar receptibilidade algunha por parte dos concelleiros de Martín”, concluye el comunicado conjunto.