Caldas invertirá 372.000 euros en la conexión del saneamiento de Tivo con la EDAR municipal

El Concello de Caldas invertirá un total de 372.000 euros en la ejecución del proyecto de saneamiento de aguas residuales en los núcleos de Tivo, Os Barreiros y Castaños, en la parroquia de Santa María. La actuación, como así explicó el edil de Medio Ambiente Manuel González, consiste en la ampliación de la red de saneamiento existente en estos lugares y en la conexión de la misma con la estación depuradora de As Corticeiras. Las obras serán financiadas con cargo al Plan Concellos de la Diputación.





Desde el gobierno caldense entienden que estas intervenciones son necesarias para mejorar las condiciones del actual sistema de depuración basado en un decantador-digestor. Para obtener una óptima depuración se opta por evacuar las aguas residuales impulsándolas por gravedad hasta la depuradora principal del municipio, ubicada en As Corticeiras. La nueva red de conducción se diseñó de tal modo que discurrirá por viales de uso público y no afectará a ninguna propiedad particular.





Más allá de esta importante intervención el Concello iniciará en los próximos meses obras y proyectos de saneamiento de aguas residuales con una inversión de más de 1,2 millones de euros gracias al apoyo económico del Plan Concellos. Entre las obras previstas está el saneamiento del lugar de Paraimas (Saiar) por un importe de 195.826 euros y también la primera fase en Paradela (Bemil) por un importe de 288.507 euros.





También el proyecto de mejora de la red de saneamiento en la calle Real por 319.400 euros. En este caso también suman fondos de las ARI.









González destacó “o compromiso continuado do goberno municipal para levar o saneamento e a depuración de augas residuais á maioría dos lugares do Concello, cuestión que supuxo o principal investimento municipal ao longo dos últimos anos”.