Feijóo valoraría pedir el estado de alarma si la pandemia se descontrola y la justicia no avala sus medidas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que "tendría que valorar" solicitar la declaración del estado de alarma en Galicia si en algún momento "no se pudiese controlar" la pandemia y si las medidas que la Xunta decretase a tal fin no recibiesen el aval de la justicia, como está sucediendo en otras autonomías.







En todo caso, ha dado a entender que sería la última opción y que está en contra de gestionar la pandemia con este tipo de medidas "excepcionales".





Así lo ha trasladado el presidente gallego, en una entrevista en Telecinco, en 'El programa de Ana Rosa', mientras la Xunta espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las restricciones que ha decidido mantener en la Comunidad y que requieren de autorización judicial al afectar a derechos fundamentales.





En su intervención, Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno por su "empecinamiento" en no "ampliar" y adaptar la ley orgánica del año 86 para la gestión específica de la pandemia, y ha insistido en que sería necesario para las comunidades contar con herramientas legislativas que garanticen la seguridad jurídica en sus decisiones.





Sin embargo, ha vuelto a incidir en que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha abocado a "judicializar" la pandemia, de forma que los tribunales superiores de distintas comunidades han avalado o dicho no a las restricciones de sus respectivos gobiernos ante peticiones similares, lo que desembocará en recursos ante el Tribunal Supremo (TS).





"NO FUIMOS INFORMADOS" DE ESTA VÍA

Feijóo, para quien el Supremo "no" se puede convertir en un "juzgado de guardia", ha enfatizado que los magistrados han dejado claro que están para "aplicar" las leyes pero no para "cubrir su ausencia".





Dicho esto, ha sido preguntado acerca de si él valoraría pedir que se declare el estado de alarma en Galicia, otra opción que trasladó el Ejecutivo de Sánchez en su día, y el presidente ha reconocido que "tendría" que valorarlo si, llegado el momento, lo requiere la situación epidemiológica y la justicia no avala la medidas de la comunidad.





Eso sí, ha dado a entender que sería la última opción y que está en desacuerdo con gestionar una pandemia que dura ya más de un año con medidas "excepcionales" como el estado de alarma y el toque de queda.

De hecho, ha asegurado que su Gobierno "no fue informado" de esta vía --en su día, cuando Sánchez planteó esta opción, el presidente gallego se había mostrado contrario a que pudiese darse una situación asimétrica entre comunidades-- y ha concluido que le "sorprende" que "no quiera legislar", pero sí sea partidario de decretar estado de alarma por comunidades, lo que también "necesita ratificar" en las Cortes.





Feijóo ha concluido que "esto no es un tema político o de discusión parlamentaria" si no "de personas que se infectan por un virus", que se ha traducido en miles de muertos y que ha creado "el mayor descalabro de la economía desde la Guerra Civil".