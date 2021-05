El delegado de la Xunta, Luis López, destaca la trayectoria de 20 años de Diario de Arousa

Diario de Arousa recibió ayer una visita muy especial en el marco de la conmemoración de su veinte aniversario. El delegado de la Xunta, Luis López, se trasladó a las instalaciones situadas en Praza de Galicia, donde compartió conversación con la plantilla de trabajadores y el director, José Pereira.





López pudo conocer los entresijos de la redacción y se interesó por el trabajo que hay detrás de los ejemplares de Diario de Arousa que llegan a los quiosocos. El delegado de la Xunta también firmó en el libro de visitas de Diario de Arousa. El responsable autonómico destacó ante la plantilla “o seu gran traballo ao longo das últimas dúas décadas para poñer na rúa todos os días, co esforzo que so supón e máis na época das novas tecnoloxías, unha información artesanal, contrastada, seria e rigorosa que ademais prima o valor e a importancia do local, o que converte a Diario de Arousa nunha auténtica referencia na comarca do Salnés”.





Por todo ello, deseó a todos los trabajadores de Diario de Arousa y a su director que continúen con la “consolidación do seu proxecto como unha das grandes cabeceiras de Galicia”. En términos generales, López destacó el importante papel de los medios de comunicación a la hora de dar a conocer la información pública a la ciudadanía, “algo que precisamos sempre e que se fixo máis palpable no marco da actual crise sanitaria”, así como su valor “imprescindible” para sostener una sociedad en “igualdade” y “democrática”.