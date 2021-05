El Breogán busca ayuda para que una clasificada pueda acudir al Europeo

La historia se repite. Después de que el Náutico O Muíño de Ribadumia comunicase que María Pérez, clasificada para el Campeonato Europeo, se lo perderá al no poder viajar a Móscú por falta de presupuesto, ayer fue el Breogán de O Grove el que pide ayuda, al verse en una situación similar: La dificultades para afrontar un desembolso de viaje.





En el control selectivo del río Lérez, el pasado fin de semana, obtenían plaza para el campeonato en Rusia cuatro deportistas del club meco: Tono Campos, Diego Romero, Tania Álvarez y Marta Mourelos. Los tres primeros tienen sufragada su participación por la Real Federación Española de Piragüismo, pero la asistencia de Mourelos debe autofinanciarse. Hay que pagar por ir al Europeo.





Colaboraciones

“Dende o Breogán asumimos os gastos do desprazamento de Marta Mourelos a este Campionato de Europa de Maratón”, pero señalan estar “buscando colaboracións que nos axuden a asumir estos gastos, que se estiman que poidan superar os 1.500 euros”.





Justifican esa petición de auxilio al explicar que el Breogán no pasa por su mejor situación económica “debido a varias circunstancias, como a pandemia que afectou aos nosos colaboradores; os recortes das axudas do Concello ao deporte no 2020 que está a ter consecuencias nesta tempada; ou os maiores gastos por ter que ir a adestrar a Verducido, cando non puidemos utilizar as instalacións deportivas municipais”.





Lamentan, además, que “posiblemente esta non será a última vez que teñamos que asumir este ano os gastos dalgún outro deportista para que poida asistir a competir a nivel internacional”, pero quieren seguir apoyando a sus valores, de ahí la petición de colaboraciones.





Marta Mourelos, junto a Sandra Leira (Betanzos), terminó en segunda posición del K-2 mujer juvenil en el referido selectivo, con un barco que se preparó para este objetivo desde hace dos años, bajo las directrices de José Luis Otero Padín.