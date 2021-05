Arousa consolídase como destino, con 102 praias cualificadas como excelentes

Arousa encara o verán cun atractivo máis que demostrado: A calidade das súas praias. Son 102 os areais cualificados como excelentes pola Consellería de Sanidade. Unha calificación que é a válida para a temporada de verán que está a piques de comezar.



O municipio que lidera este listado é O Grove, con 21 areais con excelentes augas. Síguelle Sanxenxo, con 19. Os mecos volven a situarse entre os municipios de Galicia con máis praias que logran a matrícula de honra, só superados por Vigo.



En realidade, a maior parte dos municipios arousáns logran a excelencia en todas as praias que teñen aptas para o baño. Así sucede na comarca de O Barbanza, onde Ribeira ten 17 praias excelentes; A Pobra seis; Rianxo tres e Boiro nove. Neste último caso, o contraste atópase en Peralto, que tras anos pechada ao baño, agora atópase pendente de ser incluida no censo oficial da Consellería de Sanidade como zona de baño.





Os cans poden acompañar aos seus donos en areais de Vilagarcía,

O Grove e A Pobra do Caramiñal





Neste mesmo trámite atópase a praia Espiñeiro, en A Illa de Arousa, municipio que conta con oito areais que gozan da máxima puntuación que otorga a Consellería de Sanidade. E, en Sanxenxo, o areal de Nanín.

Non aparece en ningún dos apartados da Consellería de Sanidade a praia fluvial de Vilarello, en Valga, que en varias ocasións foi calificada como insuficiente para o baño.



Hai dúas praias continentais máis nos municipios de Ulla- Umia e O Salnés: Trátase da de Catoira, no Paseo Marítimo, cunha calificación de suficiente; e a de Cabanelas, en Ribadumia, que tamén logra a excelencia.

En canto ao resto de praias marítimas, son as de A Concha e Preguntoiro, ambas en Vilagarcía, as que marcan a excepción. En calquera caso, logran a calificación de boas. De feito, a da Concha logra aumentar a nota, tras o suficiente de 2020, mentras que a vilaxoanesa perde a máxima cualificación.







Rede sen fume



As augas non son os únicos atractivos dos areais arousanos para un verán que se prevé de novo atípico. Recuperar o pulo turístico é un dos obxectivos das administracións arousanas, que traballan en poñer a punto as praias dotándoas de servizos.





Este ano, Arousa contará cunha nova praia libre de fume. Trátase da Compostela, que se suma a unha rede da que xa formaban parte 25 praias arouanas, das cales oito están no Barbanza e o resto no Salnés. Trátase dunha iniciativa que, de forma simbólica e mediante cartelería e outras actividades, trata de incidir na mensaxe da importancia de non fumar e de non facelo sobre todo en espazos compartidos cos máis cativos.



Arousa tamén conta con areais nos que se pode ir coa mascota. En Vilagarcía, a praia canina é Castelete, en Sobradelo. Tamén hai a do Arenal, en A Pobra, e as do Espiño e Portiño, en O Grove. Trátase dunha oferta variada.